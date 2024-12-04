https://ria.ru/20241204/svo-1987347322.html
ВС России зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселке, сообщил Рогов
ВС России зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселке, сообщил Рогов - РИА Новости, 04.12.2024
ВС России зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселке, сообщил Рогов
Российские войска зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселки на времевском направлении запорожской линии фронта, заявил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:31
2024-12-04T15:31
2024-12-04T15:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Российские войска зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселки на времевском направлении запорожской линии фронта, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В конце ноября Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились на восточных окраинах поселка и взяли под огневой контроль коридоры снабжения находящихся там подразделений ВСУ. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. "Наши войска вошли в село Новый Комар, которое находится севернее Великой Новоселки и прикрывало тыл группировки ВСУ. Сейчас в Новом Комаре идут бои. Инициатива в наших руках", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20241204/dron-1987337954.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселке, сообщил Рогов
Рогов: ВС России зашли в тыл ВСУ в Великой Новоселке на Времевском направлении