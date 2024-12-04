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ВС России зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселке, сообщил Рогов - РИА Новости, 04.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 04.12.2024 (обновлено: 15:33 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/svo-1987347322.html
ВС России зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселке, сообщил Рогов
ВС России зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселке, сообщил Рогов - РИА Новости, 04.12.2024
ВС России зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселке, сообщил Рогов
Российские войска зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселки на времевском направлении запорожской линии фронта, заявил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:31
2024-12-04T15:33
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Российские войска зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселки на времевском направлении запорожской линии фронта, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В конце ноября Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились на восточных окраинах поселка и взяли под огневой контроль коридоры снабжения находящихся там подразделений ВСУ. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. "Наши войска вошли в село Новый Комар, которое находится севернее Великой Новоселки и прикрывало тыл группировки ВСУ. Сейчас в Новом Комаре идут бои. Инициатива в наших руках", - сказал Рогов.
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселке, сообщил Рогов

Рогов: ВС России зашли в тыл ВСУ в Великой Новоселке на Времевском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Российские войска зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселки на времевском направлении запорожской линии фронта, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В конце ноября Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились на восточных окраинах поселка и взяли под огневой контроль коридоры снабжения находящихся там подразделений ВСУ. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.
"Наши войска вошли в село Новый Комар, которое находится севернее Великой Новоселки и прикрывало тыл группировки ВСУ. Сейчас в Новом Комаре идут бои. Инициатива в наших руках", - сказал Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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