https://ria.ru/20241204/svo-1987347322.html

ВС России зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселке, сообщил Рогов

ВС России зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселке, сообщил Рогов - РИА Новости, 04.12.2024

ВС России зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселке, сообщил Рогов

Российские войска зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселки на времевском направлении запорожской линии фронта, заявил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:31

2024-12-04T15:31

2024-12-04T15:33

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Российские войска зашли в тыл группировки ВСУ в Великой Новоселки на времевском направлении запорожской линии фронта, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В конце ноября Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились на восточных окраинах поселка и взяли под огневой контроль коридоры снабжения находящихся там подразделений ВСУ. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. "Наши войска вошли в село Новый Комар, которое находится севернее Великой Новоселки и прикрывало тыл группировки ВСУ. Сейчас в Новом Комаре идут бои. Инициатива в наших руках", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20241204/dron-1987337954.html

россия

запорожская область

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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность