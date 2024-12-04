https://ria.ru/20241204/sud-1987270155.html
Суд признал законным продление ареста замкомандующего Ленинградским округом
Суд признал законным продление ареста замкомандующего Ленинградским округом - РИА Новости, 04.12.2024
Суд признал законным продление ареста замкомандующего Ленинградским округом
Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову по делу РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:21
2024-12-04T11:21
2024-12-04T11:35
происшествия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову по делу о получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Адвокат просила отпустить Муминджанова под домашний арест. Меру в виде содержания под стражей защита считает чрезмерно жесткой, а само обвинение - абсурдным. "В удовлетворении жалобы отказать", - огласил решение судья. Сам Муминджанов сказал в судебном заседании, что не намерен скрываться от следствия или воздействовать на ход расследования. "Я честно исполнял свои обязанности в зоне СВО в течение двух лет", - добавил он.Адвокат Карина Лубенец заявила, что до приговора суда избирать меру пресечения в виде заключении под стражу для военнослужащего, занимающего руководящие должности, является формой "дискредитации и девальвации".Сам Муминджанов сказал в судебном заседании, что не намерен скрываться от следствия или воздействовать ход расследования. "Я честно исполнял свои обязанности в зоне СВО в течение двух лет", - добавил он. Ранее 235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста до 2 февраля. До этой же даты продлен срок следствия по уголовному делу. По версии СК РФ, замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятки на сумму более 20 миллионов рублей. Муминджанов вину не признает.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, валерий муминджанов, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Суд признал законным продление ареста замкомандующего Ленинградским округом
Суд признал законным продление ареста генералу Муминджанову по делу о взятках
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову по делу о получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Адвокат просила отпустить Муминджанова
под домашний арест. Меру в виде содержания под стражей защита считает чрезмерно жесткой, а само обвинение - абсурдным.
"В удовлетворении жалобы отказать", - огласил решение судья.
Сам Муминджанов сказал в судебном заседании, что не намерен скрываться от следствия или воздействовать на ход расследования. "Я честно исполнял свои обязанности в зоне СВО в течение двух лет", - добавил он.
Адвокат Карина Лубенец заявила, что до приговора суда избирать меру пресечения в виде заключении под стражу для военнослужащего, занимающего руководящие должности, является формой "дискредитации и девальвации".
Сам Муминджанов сказал в судебном заседании, что не намерен скрываться от следствия или воздействовать ход расследования. "Я честно исполнял свои обязанности в зоне СВО в течение двух лет", - добавил он.
Ранее 235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста до 2 февраля. До этой же даты продлен срок следствия по уголовному делу.
По версии СК РФ
, замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятки на сумму более 20 миллионов рублей. Муминджанов вину не признает.