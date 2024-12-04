https://ria.ru/20241204/sud-1987270155.html

Суд признал законным продление ареста замкомандующего Ленинградским округом

Суд признал законным продление ареста замкомандующего Ленинградским округом - РИА Новости, 04.12.2024

Суд признал законным продление ареста замкомандующего Ленинградским округом

Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову по делу РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:21

2024-12-04T11:21

2024-12-04T11:35

происшествия

россия

валерий муминджанов

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову по делу о получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Адвокат просила отпустить Муминджанова под домашний арест. Меру в виде содержания под стражей защита считает чрезмерно жесткой, а само обвинение - абсурдным. "В удовлетворении жалобы отказать", - огласил решение судья. Сам Муминджанов сказал в судебном заседании, что не намерен скрываться от следствия или воздействовать на ход расследования. "Я честно исполнял свои обязанности в зоне СВО в течение двух лет", - добавил он.Адвокат Карина Лубенец заявила, что до приговора суда избирать меру пресечения в виде заключении под стражу для военнослужащего, занимающего руководящие должности, является формой "дискредитации и девальвации".Сам Муминджанов сказал в судебном заседании, что не намерен скрываться от следствия или воздействовать ход расследования. "Я честно исполнял свои обязанности в зоне СВО в течение двух лет", - добавил он. Ранее 235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста до 2 февраля. До этой же даты продлен срок следствия по уголовному делу. По версии СК РФ, замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятки на сумму более 20 миллионов рублей. Муминджанов вину не признает.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, валерий муминджанов, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)