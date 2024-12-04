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Набиуллина рассказала, как будет воспринято снижение ключевой ставки - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
12:00 04.12.2024 (обновлено: 13:54 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/stavka-1987277295.html
Набиуллина рассказала, как будет воспринято снижение ключевой ставки
Набиуллина рассказала, как будет воспринято снижение ключевой ставки - РИА Новости, 04.12.2024
Набиуллина рассказала, как будет воспринято снижение ключевой ставки
выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:00
2024-12-04T13:54
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
ключевая ставка
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Снижение ключевой ставки может привести только к ускорению инфляции и ослаблению рубля, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".&quot;Если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию, еще раз — четыре года повышенную инфляцию, и даже, как предлагают, начать снижать ставку — это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию, это может привести только к ее ускорению и к ослаблению курса&quot;, — сказала она.По словам главы Центробанка, если снизить ставку, а инфляция будет расти, бизнес выиграет только в двух случаях: если у него уже высокая закредитованность или если он работает в неконкурентной среде и достаточно быстро может переносить издержки в рост цен. "Высокая инфляция помогает закредитованным компаниям, но наказывает наиболее эффективные компании, которые работают с издержками", — добавила она. Больше всего тут проиграет население, добавила Набиуллина, подчеркнув, что считает неприемлемым решение проблем за счет обесценения сбережений и доходов.С конца 2023 года Центробанк держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий с июля начал последовательно повышать ее — в последний раз в конце октября, до рекордных 21 процента годовых. Очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 20 декабря. Набиуллина допустила, что на нем ставку вновь поднимут, хотя, по ее словам, это не предопределено.
https://ria.ru/20241129/rubl-1986325705.html
https://ria.ru/20241203/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, ключевая ставка
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Ключевая ставка
Набиуллина рассказала, как будет воспринято снижение ключевой ставки

Набиуллина: снижение ставки будет воспринято как неспособность обуздать инфляцию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Снижение ключевой ставки может привести только к ускорению инфляции и ослаблению рубля, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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"Если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию, еще раз — четыре года повышенную инфляцию, и даже, как предлагают, начать снижать ставку — это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию, это может привести только к ее ускорению и к ослаблению курса", — сказала она.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

По словам главы Центробанка, если снизить ставку, а инфляция будет расти, бизнес выиграет только в двух случаях: если у него уже высокая закредитованность или если он работает в неконкурентной среде и достаточно быстро может переносить издержки в рост цен.
"Высокая инфляция помогает закредитованным компаниям, но наказывает наиболее эффективные компании, которые работают с издержками", — добавила она.
Больше всего тут проиграет население, добавила Набиуллина, подчеркнув, что считает неприемлемым решение проблем за счет обесценения сбережений и доходов.
С конца 2023 года Центробанк держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий с июля начал последовательно повышать ее — в последний раз в конце октября, до рекордных 21 процента годовых. Очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 20 декабря. Набиуллина допустила, что на нем ставку вновь поднимут, хотя, по ее словам, это не предопределено.
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияКлючевая ставка
 
 
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