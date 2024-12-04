https://ria.ru/20241204/stavka-1987277295.html

Набиуллина рассказала, как будет воспринято снижение ключевой ставки

Набиуллина рассказала, как будет воспринято снижение ключевой ставки - РИА Новости, 04.12.2024

Набиуллина рассказала, как будет воспринято снижение ключевой ставки

выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:00

2024-12-04T12:00

2024-12-04T13:54

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

ключевая ставка

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Снижение ключевой ставки может привести только к ускорению инфляции и ослаблению рубля, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!"."Если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию, еще раз — четыре года повышенную инфляцию, и даже, как предлагают, начать снижать ставку — это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию, это может привести только к ее ускорению и к ослаблению курса", — сказала она.По словам главы Центробанка, если снизить ставку, а инфляция будет расти, бизнес выиграет только в двух случаях: если у него уже высокая закредитованность или если он работает в неконкурентной среде и достаточно быстро может переносить издержки в рост цен. "Высокая инфляция помогает закредитованным компаниям, но наказывает наиболее эффективные компании, которые работают с издержками", — добавила она. Больше всего тут проиграет население, добавила Набиуллина, подчеркнув, что считает неприемлемым решение проблем за счет обесценения сбережений и доходов.С конца 2023 года Центробанк держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий с июля начал последовательно повышать ее — в последний раз в конце октября, до рекордных 21 процента годовых. Очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 20 декабря. Набиуллина допустила, что на нем ставку вновь поднимут, хотя, по ее словам, это не предопределено.

https://ria.ru/20241129/rubl-1986325705.html

https://ria.ru/20241203/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, ключевая ставка