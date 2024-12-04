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ЦБ допустил повышение ключевой ставки - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
10:50 04.12.2024 (обновлено: 13:44 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/stavka-1987263518.html
ЦБ допустил повышение ключевой ставки
ЦБ допустил повышение ключевой ставки - РИА Новости, 04.12.2024
ЦБ допустил повышение ключевой ставки
Центробанк допускает новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, но это не обязательно случится, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:50
2024-12-04T13:44
центральный банк рф (цб рф)
экономика
эльвира набиуллина
россия
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
ключевая ставка
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Центробанк допускает новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, но это не обязательно случится, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!"."Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено", — сказала она.Набиуллина подчеркнула, что прежде всего нужно снизить инфляцию."И инфляция пока не начала замедляться, и в этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год", — добавила она.По словам председателя ЦБ, денежно-кредитная политика в России направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке, где будет и ценовая стабильность, и обеспечение устойчивых темпов экономического роста. В этих условиях с помощью ставки удалось предотвратить схождение в инфляционную спираль, отметила она.С конца 2023 года Центробанк держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий с июля начал последовательно повышать ее — в последний раз в конце октября до рекордных 21 процента годовых. Очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 20 декабря.
https://ria.ru/20241129/rubl-1986325705.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина, россия, ключевая ставка
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Ключевая ставка
ЦБ допустил повышение ключевой ставки

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до конца года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Центробанк допускает новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, но это не обязательно случится, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено", — сказала она.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

Набиуллина подчеркнула, что прежде всего нужно снизить инфляцию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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"И инфляция пока не начала замедляться, и в этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год", — добавила она.
По словам председателя ЦБ, денежно-кредитная политика в России направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке, где будет и ценовая стабильность, и обеспечение устойчивых темпов экономического роста. В этих условиях с помощью ставки удалось предотвратить схождение в инфляционную спираль, отметила она.
С конца 2023 года Центробанк держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий с июля начал последовательно повышать ее — в последний раз в конце октября до рекордных 21 процента годовых. Очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 20 декабря.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
3 декабря, 13:11
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияКлючевая ставка
 
 
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