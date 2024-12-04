https://ria.ru/20241204/stavka-1987263518.html

ЦБ допустил повышение ключевой ставки

ЦБ допустил повышение ключевой ставки - РИА Новости, 04.12.2024

ЦБ допустил повышение ключевой ставки

Центробанк допускает новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, но это не обязательно случится, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:50

2024-12-04T10:50

2024-12-04T13:44

центральный банк рф (цб рф)

экономика

эльвира набиуллина

россия

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

ключевая ставка

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Центробанк допускает новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, но это не обязательно случится, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!"."Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено", — сказала она.Набиуллина подчеркнула, что прежде всего нужно снизить инфляцию."И инфляция пока не начала замедляться, и в этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год", — добавила она.По словам председателя ЦБ, денежно-кредитная политика в России направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке, где будет и ценовая стабильность, и обеспечение устойчивых темпов экономического роста. В этих условиях с помощью ставки удалось предотвратить схождение в инфляционную спираль, отметила она.С конца 2023 года Центробанк держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий с июля начал последовательно повышать ее — в последний раз в конце октября до рекордных 21 процента годовых. Очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 20 декабря.

https://ria.ru/20241129/rubl-1986325705.html

https://ria.ru/20241203/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина, россия, ключевая ставка