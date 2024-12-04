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Главу страховой компании застрелили в Нью-Йорке в ходе спланированной атаки - РИА Новости, 04.12.2024
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20:02 04.12.2024 (обновлено: 20:28 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ssha-1987410271.html
Главу страховой компании застрелили в Нью-Йорке в ходе спланированной атаки
Главу страховой компании застрелили в Нью-Йорке в ходе спланированной атаки - РИА Новости, 04.12.2024
Главу страховой компании застрелили в Нью-Йорке в ходе спланированной атаки
Генеральный директор крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон был убит в Нью-Йорке в ходе "спланированной" и "целенаправленной" атаки, заявила РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T20:02
2024-12-04T20:28
нью-йорк (город)
в мире
манхэттен
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НЬЮ-ЙОРК, 4 дек – РИА Новости. Генеральный директор крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон был убит в Нью-Йорке в ходе "спланированной" и "целенаправленной" атаки, заявила комиссар полиции города Джессика Тиш.Ранее об убийстве Томпсона на Манхэттене в Нью-Йорке сообщал телеканал CNN."Все указывает на то, что это была преднамеренная, заранее спланированная целенаправленная атака", – сказала она в ходе пресс-конференции, кадры транслировало полицейское управление города в соцсетях.Она отметила, что полиция установила вознаграждение в 10 тысяч долларов за помощь в поимке предполагаемого преступника.Тиш также подтвердила информацию СМИ о том, что Томпсон был убит по пути на конференцию. Злоумышленник несколько минут поджидал его перед тем, как произвести выстрелы."Подозреваемый скрылся, сначала пешком, затем на электровелосипеде, в последний раз его видели в Центральном парке", – добавила она.
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нью-йорк (город), в мире, манхэттен
Нью-Йорк (город), В мире, Манхэттен
Главу страховой компании застрелили в Нью-Йорке в ходе спланированной атаки

Главу UnitedHealthcare застрелили в Нью-Йорке в ходе спланированной атаки

© AP Photo / Joe FrederickМесто убийства главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке
Место убийства главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Joe Frederick
Место убийства главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке
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НЬЮ-ЙОРК, 4 дек – РИА Новости. Генеральный директор крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон был убит в Нью-Йорке в ходе "спланированной" и "целенаправленной" атаки, заявила комиссар полиции города Джессика Тиш.
Ранее об убийстве Томпсона на Манхэттене в Нью-Йорке сообщал телеканал CNN.
"Все указывает на то, что это была преднамеренная, заранее спланированная целенаправленная атака", – сказала она в ходе пресс-конференции, кадры транслировало полицейское управление города в соцсетях.
Она отметила, что полиция установила вознаграждение в 10 тысяч долларов за помощь в поимке предполагаемого преступника.
Тиш также подтвердила информацию СМИ о том, что Томпсон был убит по пути на конференцию. Злоумышленник несколько минут поджидал его перед тем, как произвести выстрелы.
"Подозреваемый скрылся, сначала пешком, затем на электровелосипеде, в последний раз его видели в Центральном парке", – добавила она.
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Нью-Йорк (город)В миреМанхэттен
 
 
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