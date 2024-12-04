https://ria.ru/20241204/ssha-1987410271.html

Главу страховой компании застрелили в Нью-Йорке в ходе спланированной атаки

Главу страховой компании застрелили в Нью-Йорке в ходе спланированной атаки - РИА Новости, 04.12.2024

Главу страховой компании застрелили в Нью-Йорке в ходе спланированной атаки

Генеральный директор крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон был убит в Нью-Йорке в ходе "спланированной" и "целенаправленной" атаки, заявила РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T20:02

2024-12-04T20:02

2024-12-04T20:28

нью-йорк (город)

в мире

манхэттен

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НЬЮ-ЙОРК, 4 дек – РИА Новости. Генеральный директор крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон был убит в Нью-Йорке в ходе "спланированной" и "целенаправленной" атаки, заявила комиссар полиции города Джессика Тиш.Ранее об убийстве Томпсона на Манхэттене в Нью-Йорке сообщал телеканал CNN."Все указывает на то, что это была преднамеренная, заранее спланированная целенаправленная атака", – сказала она в ходе пресс-конференции, кадры транслировало полицейское управление города в соцсетях.Она отметила, что полиция установила вознаграждение в 10 тысяч долларов за помощь в поимке предполагаемого преступника.Тиш также подтвердила информацию СМИ о том, что Томпсон был убит по пути на конференцию. Злоумышленник несколько минут поджидал его перед тем, как произвести выстрелы."Подозреваемый скрылся, сначала пешком, затем на электровелосипеде, в последний раз его видели в Центральном парке", – добавила она.

https://ria.ru/20240716/ssha-1960129238.html

нью-йорк (город)

манхэттен

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нью-йорк (город), в мире, манхэттен