https://ria.ru/20241204/ssha-1987242562.html

Американский посол прокомментировал ситуацию в Южной Корее

Американский посол прокомментировал ситуацию в Южной Корее - РИА Новости, 04.12.2024

Американский посол прокомментировал ситуацию в Южной Корее

США выступают в поддержку урегулирования ситуации в Южной Корее мирным, демократическим и конституционным путем, заявил американский посол в стране Филип... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T09:23

2024-12-04T09:23

2024-12-04T09:23

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обстановка в южной корее

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США выступают в поддержку урегулирования ситуации в Южной Корее мирным, демократическим и конституционным путем, заявил американский посол в стране Филип Голдберг. "Соединенные Штаты поддерживают демократию и народ Кореи в том, что они разрешат вопросы мирным, демократическим и конституционным путем..., мы верим и очень поддерживаем демократический процесс здесь и конституционный процесс", - заявил Голдберг агентству Ренхап. При этом он отметил, что в США были озабочены и удивлены развитием событий в Южной Корее в ночь на среду. Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено.

https://ria.ru/20241204/koreya-1987222805.html

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в мире, южная корея, сша, обстановка в южной корее