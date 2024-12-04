Рейтинг@Mail.ru
Суд снизил срок наказания экс-министру культуры Крыма - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/srok-1987265042.html
Суд снизил срок наказания экс-министру культуры Крыма
Суд снизил срок наказания экс-министру культуры Крыма - РИА Новости, 04.12.2024
Суд снизил срок наказания экс-министру культуры Крыма
Мосгорсуд снизил с 10 до 8 лет срок наказания бывшему министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской по делу о получении взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:58
2024-12-04T10:58
московский городской суд
происшествия
республика крым
арина новосельская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759691554_0:479:2731:2015_1920x0_80_0_0_59c5b70d42616edd33320bd75c733e6a.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мосгорсуд снизил с 10 до 8 лет срок наказания бывшему министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Наказание в виде лишения свободы снижено до 8 лет, в остальной части приговор оставлен без изменений",- сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в качестве смягчающего фактора было признано длительное содержание Новосельской под стражей.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759691554_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_58be3e21eded631ecaf1b75e4438dccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский городской суд, происшествия, республика крым, арина новосельская
Московский городской суд, Происшествия, Республика Крым, Арина Новосельская
Суд снизил срок наказания экс-министру культуры Крыма

Суд снизил с 10 до 8 лет срок наказания экс-министру культуры Крыма Новосельской

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкАрина Новосельская
Арина Новосельская - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Арина Новосельская. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мосгорсуд снизил с 10 до 8 лет срок наказания бывшему министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Наказание в виде лишения свободы снижено до 8 лет, в остальной части приговор оставлен без изменений",- сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в качестве смягчающего фактора было признано длительное содержание Новосельской под стражей.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля, 12:43
 
Московский городской судПроисшествияРеспублика КрымАрина Новосельская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала