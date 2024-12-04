https://ria.ru/20241204/srok-1987265042.html

Суд снизил срок наказания экс-министру культуры Крыма

Суд снизил срок наказания экс-министру культуры Крыма - РИА Новости, 04.12.2024

Суд снизил срок наказания экс-министру культуры Крыма

Мосгорсуд снизил с 10 до 8 лет срок наказания бывшему министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской по делу о получении взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:58

2024-12-04T10:58

2024-12-04T10:58

московский городской суд

происшествия

республика крым

арина новосельская

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мосгорсуд снизил с 10 до 8 лет срок наказания бывшему министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Наказание в виде лишения свободы снижено до 8 лет, в остальной части приговор оставлен без изменений",- сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в качестве смягчающего фактора было признано длительное содержание Новосельской под стражей.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московский городской суд, происшествия, республика крым, арина новосельская