https://ria.ru/20241204/srok-1987265042.html
Суд снизил срок наказания экс-министру культуры Крыма
Суд снизил срок наказания экс-министру культуры Крыма - РИА Новости, 04.12.2024
Суд снизил срок наказания экс-министру культуры Крыма
Мосгорсуд снизил с 10 до 8 лет срок наказания бывшему министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской по делу о получении взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:58
2024-12-04T10:58
2024-12-04T10:58
московский городской суд
происшествия
республика крым
арина новосельская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759691554_0:479:2731:2015_1920x0_80_0_0_59c5b70d42616edd33320bd75c733e6a.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мосгорсуд снизил с 10 до 8 лет срок наказания бывшему министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Наказание в виде лишения свободы снижено до 8 лет, в остальной части приговор оставлен без изменений",- сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в качестве смягчающего фактора было признано длительное содержание Новосельской под стражей.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759691554_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_58be3e21eded631ecaf1b75e4438dccd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский городской суд, происшествия, республика крым, арина новосельская
Московский городской суд, Происшествия, Республика Крым, Арина Новосельская
Суд снизил срок наказания экс-министру культуры Крыма
Суд снизил с 10 до 8 лет срок наказания экс-министру культуры Крыма Новосельской
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мосгорсуд снизил с 10 до 8 лет срок наказания бывшему министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Наказание в виде лишения свободы снижено до 8 лет, в остальной части приговор оставлен без изменений",- сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в качестве смягчающего фактора было признано длительное содержание Новосельской под стражей.