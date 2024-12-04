https://ria.ru/20241204/sputnik-1987262355.html
У Sputnik появился новый партнер в Шри-Ланке
У Sputnik появился новый партнер в Шри-Ланке - РИА Новости, 04.12.2024
У Sputnik появился новый партнер в Шри-Ланке
Международное новостное агентство и радио Sputnik и ланкийский интернет-портал Sri Lanka Guardian подписали соглашение об информационном сотрудничестве о... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:41
2024-12-04T10:41
2024-12-04T10:41
новости агентства
шри-ланка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983909929_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_543c12e9765dc56c00dbde8934a50aeb.jpg
МОСКВА, 4 декабря - РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik и ланкийский интернет-портал Sri Lanka Guardian подписали соглашение об информационном сотрудничестве о регулярном информационном обмене на английском языке. Подписантами выступили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и главный редактор Sri Lanka Guardian Нилатха Илагамува."Sputnik придает огромное значение развитию сотрудничества со СМИ Южной Азии, очень радует, что наш портфель пополнился соглашением со Sri Lanka Guardian, с которой нас давно связывают теплые отношения. Мы также очень рассчитываем, что этот документ послужит укреплению дружбы между нашими народами и станет эффективным средством для освещения событий, происходящих не только в российско-ланкийских отношениях, но и поможет развитию медийного пространства БРИКС, т.к. Шри-Ланка совсем недавно анонсировала свое желание быть частью альянса", – подчеркнул Василий Пушков.В свою очередь Нилатха Илагамува отметил: "Сегодня мы открываем новую главу нашего пути, ознаменованную подписанием Меморандума о взаимопонимании с информационным агентством SPUTNIK. Это сотрудничество дает нам прекрасную возможность охватить еще более широкую аудиторию, а также предоставить качественный контент для наших читателей, поскольку мы вместе работаем над решением важнейших проблем дезинформации и тенденциозного освещения событий, которые доминируют в современном медиа-спектре.В наше нестабильное время, когда мир сталкивается с многочисленными конфликтами и другими социально-экономическими диспропорциями, когда ложные нарративы и вводящая в заблуждение информация слишком распространены, как никогда важно обеспечить доступность точного, разнообразного и беспристрастного контента для всех. Благодаря этому новому партнерству мы сможем продолжить свою миссию по предоставлению новостей, которые имеют значение, и обеспечить наших читателей информацией, необходимой для формирования их собственного обоснованного мнения".
https://ria.ru/20241122/sputnik-1985126889.html
https://ria.ru/20241126/venesuela-1985883782.html
шри-ланка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983909929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d941df5d659f5433f444941fe06ce320.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, шри-ланка
Новости агентства, Шри-Ланка
МОСКВА, 4 декабря - РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik и ланкийский интернет-портал Sri Lanka Guardian подписали соглашение об информационном сотрудничестве о регулярном информационном обмене на английском языке. Подписантами выступили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и главный редактор Sri Lanka Guardian Нилатха Илагамува.
"Sputnik придает огромное значение развитию сотрудничества со СМИ Южной Азии, очень радует, что наш портфель пополнился соглашением со Sri Lanka Guardian, с которой нас давно связывают теплые отношения. Мы также очень рассчитываем, что этот документ послужит укреплению дружбы между нашими народами и станет эффективным средством для освещения событий, происходящих не только в российско-ланкийских отношениях, но и поможет развитию медийного пространства БРИКС, т.к. Шри-Ланка совсем недавно анонсировала свое желание быть частью альянса", – подчеркнул Василий Пушков.
В свою очередь Нилатха Илагамува отметил: "Сегодня мы открываем новую главу нашего пути, ознаменованную подписанием Меморандума о взаимопонимании с информационным агентством SPUTNIK. Это сотрудничество дает нам прекрасную возможность охватить еще более широкую аудиторию, а также предоставить качественный контент для наших читателей, поскольку мы вместе работаем над решением важнейших проблем дезинформации и тенденциозного освещения событий, которые доминируют в современном медиа-спектре.
В наше нестабильное время, когда мир сталкивается с многочисленными конфликтами и другими социально-экономическими диспропорциями, когда ложные нарративы и вводящая в заблуждение информация слишком распространены, как никогда важно обеспечить доступность точного, разнообразного и беспристрастного контента для всех. Благодаря этому новому партнерству мы сможем продолжить свою миссию по предоставлению новостей, которые имеют значение, и обеспечить наших читателей информацией, необходимой для формирования их собственного обоснованного мнения".