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У Sputnik появился новый партнер в Шри-Ланке - РИА Новости, 04.12.2024
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10:41 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/sputnik-1987262355.html
У Sputnik появился новый партнер в Шри-Ланке
У Sputnik появился новый партнер в Шри-Ланке - РИА Новости, 04.12.2024
У Sputnik появился новый партнер в Шри-Ланке
Международное новостное агентство и радио Sputnik и ланкийский интернет-портал Sri Lanka Guardian подписали соглашение об информационном сотрудничестве о... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:41
2024-12-04T10:41
новости агентства
шри-ланка
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МОСКВА, 4 декабря - РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik и ланкийский интернет-портал Sri Lanka Guardian подписали соглашение об информационном сотрудничестве о регулярном информационном обмене на английском языке. Подписантами выступили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и главный редактор Sri Lanka Guardian Нилатха Илагамува."Sputnik придает огромное значение развитию сотрудничества со СМИ Южной Азии, очень радует, что наш портфель пополнился соглашением со Sri Lanka Guardian, с которой нас давно связывают теплые отношения. Мы также очень рассчитываем, что этот документ послужит укреплению дружбы между нашими народами и станет эффективным средством для освещения событий, происходящих не только в российско-ланкийских отношениях, но и поможет развитию медийного пространства БРИКС, т.к. Шри-Ланка совсем недавно анонсировала свое желание быть частью альянса", – подчеркнул Василий Пушков.В свою очередь Нилатха Илагамува отметил: "Сегодня мы открываем новую главу нашего пути, ознаменованную подписанием Меморандума о взаимопонимании с информационным агентством SPUTNIK. Это сотрудничество дает нам прекрасную возможность охватить еще более широкую аудиторию, а также предоставить качественный контент для наших читателей, поскольку мы вместе работаем над решением важнейших проблем дезинформации и тенденциозного освещения событий, которые доминируют в современном медиа-спектре.В наше нестабильное время, когда мир сталкивается с многочисленными конфликтами и другими социально-экономическими диспропорциями, когда ложные нарративы и вводящая в заблуждение информация слишком распространены, как никогда важно обеспечить доступность точного, разнообразного и беспристрастного контента для всех. Благодаря этому новому партнерству мы сможем продолжить свою миссию по предоставлению новостей, которые имеют значение, и обеспечить наших читателей информацией, необходимой для формирования их собственного обоснованного мнения".
https://ria.ru/20241122/sputnik-1985126889.html
https://ria.ru/20241126/venesuela-1985883782.html
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новости агентства, шри-ланка
Новости агентства, Шри-Ланка

У Sputnik появился новый партнер в Шри-Ланке

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МОСКВА, 4 декабря - РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik и ланкийский интернет-портал Sri Lanka Guardian подписали соглашение об информационном сотрудничестве о регулярном информационном обмене на английском языке. Подписантами выступили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и главный редактор Sri Lanka Guardian Нилатха Илагамува.
"Sputnik придает огромное значение развитию сотрудничества со СМИ Южной Азии, очень радует, что наш портфель пополнился соглашением со Sri Lanka Guardian, с которой нас давно связывают теплые отношения. Мы также очень рассчитываем, что этот документ послужит укреплению дружбы между нашими народами и станет эффективным средством для освещения событий, происходящих не только в российско-ланкийских отношениях, но и поможет развитию медийного пространства БРИКС, т.к. Шри-Ланка совсем недавно анонсировала свое желание быть частью альянса", – подчеркнул Василий Пушков.
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В свою очередь Нилатха Илагамува отметил: "Сегодня мы открываем новую главу нашего пути, ознаменованную подписанием Меморандума о взаимопонимании с информационным агентством SPUTNIK. Это сотрудничество дает нам прекрасную возможность охватить еще более широкую аудиторию, а также предоставить качественный контент для наших читателей, поскольку мы вместе работаем над решением важнейших проблем дезинформации и тенденциозного освещения событий, которые доминируют в современном медиа-спектре.
В наше нестабильное время, когда мир сталкивается с многочисленными конфликтами и другими социально-экономическими диспропорциями, когда ложные нарративы и вводящая в заблуждение информация слишком распространены, как никогда важно обеспечить доступность точного, разнообразного и беспристрастного контента для всех. Благодаря этому новому партнерству мы сможем продолжить свою миссию по предоставлению новостей, которые имеют значение, и обеспечить наших читателей информацией, необходимой для формирования их собственного обоснованного мнения".
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