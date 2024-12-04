https://ria.ru/20241204/sobyanin-1987416644.html

Собянин рассказал о влиянии ВСМ на перевозки между Москвой и Петербургом

Собянин рассказал о влиянии ВСМ на перевозки между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 04.12.2024

Собянин рассказал о влиянии ВСМ на перевозки между Москвой и Петербургом

Количество пассажиров на направлении между Москвой и Петербургом увеличится в 4-5 раз после строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ),... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T20:54

2024-12-04T20:54

2024-12-04T20:54

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сергей собянин

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Количество пассажиров на направлении между Москвой и Петербургом увеличится в 4-5 раз после строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В два раза уменьшается время для того, чтобы доехать от Москвы до Санкт-Петербурга. И количество пассажиров, которых, как предполагается, будет линия перевозить, по сравнению с тем, что сегодня есть, должно увеличиться в 4-5 раз. То есть это совершенно другой объем перевозок", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24". Он отметил, что это естественно, поскольку две эти большие агломерации - московская и петербургская - включают около 40 миллионов жителей. "Мегалополис такой - знаете, когда два крупных мегаполиса соединяются хорошими транспортными артериями, когда они находятся в транспортной близости друг от друга. За счет этого как раз развиваются главнейшие экономики мира - и китайская, и американская, и даже европейская - когда за счет транспорта, скоростных железных дорог, скоростного сообщения они сближаются, и это дает синергию и по мобильности трудовых ресурсов, туристов, услуг, обмена опытом. То есть экономика как бы начинает совместно работать, двигать друг друга вперед", - добавил мэр столицы.

https://ria.ru/20241204/sobjanin-1987265712.html

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москва, санкт-петербург, сергей собянин, общество