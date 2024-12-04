Посольство Турции в Сеуле дало рекомендации согражданам
Посольство Турции в Сеуле призвало граждан держаться подальше от скоплений людей
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 дек - РИА Новости. Посольство Турции в Сеуле внимательно следит за развитием событий после объявления в стране военного положения, в заявлении в соцсети Х представительство призвало своих граждан держаться подальше от скоплений людей.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против.
"Наше посольство внимательно следит за событиями, которые произошли после того, как президент Южной Кореи Юн Сук Ёль объявил военное положение в стране в ночь на 3 декабря 2024 года", - говорится в заявлении турецкого диппредставительства.
"В связи с этим нашим гражданам рекомендуется быть осторожными в повседневной жизни и держаться подальше от скоплений людей", - говорится в заявлении.
В Южной Корее объяснили введение военного положения
3 декабря, 18:26