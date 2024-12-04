https://ria.ru/20241204/seul-1987213033.html

Посольство Турции в Сеуле дало рекомендации согражданам

Посольство Турции в Сеуле дало рекомендации согражданам - РИА Новости, 04.12.2024

Посольство Турции в Сеуле дало рекомендации согражданам

Посольство Турции в Сеуле внимательно следит за развитием событий после объявления в стране военного положения, в заявлении в соцсети Х представительство... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T01:23

2024-12-04T01:23

2024-12-04T02:20

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АНКАРА, 4 дек - РИА Новости. Посольство Турции в Сеуле внимательно следит за развитием событий после объявления в стране военного положения, в заявлении в соцсети Х представительство призвало своих граждан держаться подальше от скоплений людей. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. "Наше посольство внимательно следит за событиями, которые произошли после того, как президент Южной Кореи Юн Сук Ёль объявил военное положение в стране в ночь на 3 декабря 2024 года", - говорится в заявлении турецкого диппредставительства. "В связи с этим нашим гражданам рекомендуется быть осторожными в повседневной жизни и держаться подальше от скоплений людей", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20241204/koreja-1987208150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, турция, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее