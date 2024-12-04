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Посольство Турции в Сеуле дало рекомендации согражданам - РИА Новости, 04.12.2024
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01:23 04.12.2024 (обновлено: 02:20 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/seul-1987213033.html
Посольство Турции в Сеуле дало рекомендации согражданам
Посольство Турции в Сеуле дало рекомендации согражданам - РИА Новости, 04.12.2024
Посольство Турции в Сеуле дало рекомендации согражданам
Посольство Турции в Сеуле внимательно следит за развитием событий после объявления в стране военного положения, в заявлении в соцсети Х представительство... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T01:23
2024-12-04T02:20
в мире
южная корея
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юн сок ель
обстановка в южной корее
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АНКАРА, 4 дек - РИА Новости. Посольство Турции в Сеуле внимательно следит за развитием событий после объявления в стране военного положения, в заявлении в соцсети Х представительство призвало своих граждан держаться подальше от скоплений людей. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. "Наше посольство внимательно следит за событиями, которые произошли после того, как президент Южной Кореи Юн Сук Ёль объявил военное положение в стране в ночь на 3 декабря 2024 года", - говорится в заявлении турецкого диппредставительства. "В связи с этим нашим гражданам рекомендуется быть осторожными в повседневной жизни и держаться подальше от скоплений людей", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20241204/koreja-1987208150.html
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в мире, южная корея, турция, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Турция, Сеул, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Посольство Турции в Сеуле дало рекомендации согражданам

Посольство Турции в Сеуле призвало граждан держаться подальше от скоплений людей

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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АНКАРА, 4 дек - РИА Новости. Посольство Турции в Сеуле внимательно следит за развитием событий после объявления в стране военного положения, в заявлении в соцсети Х представительство призвало своих граждан держаться подальше от скоплений людей.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Южнокорейские военные хотели арестовать спикера, сообщает Yonhap
Вчера, 00:16
"Наше посольство внимательно следит за событиями, которые произошли после того, как президент Южной Кореи Юн Сук Ёль объявил военное положение в стране в ночь на 3 декабря 2024 года", - говорится в заявлении турецкого диппредставительства.
"В связи с этим нашим гражданам рекомендуется быть осторожными в повседневной жизни и держаться подальше от скоплений людей", - говорится в заявлении.
Обстановка у парламента в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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В миреЮжная КореяТурцияСеулЮн Сок ЕльОбстановка в Южной Корее
 
 
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