https://ria.ru/20241204/sergeychuk-1987331670.html

ВТБ: Проекты импортозамещения и логистики - первые кандидаты на инвестиции

ВТБ: Проекты импортозамещения и логистики - первые кандидаты на инвестиции - РИА Новости, 04.12.2024

ВТБ: Проекты импортозамещения и логистики - первые кандидаты на инвестиции

Проекты импортозамещения, в том числе, в фармотрасли и автомобилестроении, инфраструктурные проекты перенаправления логистических потоков с запада на восток и с РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:32

2024-12-04T14:32

2024-12-04T14:32

россия

экономика

виталий сергейчук

россия зовет!

втб (банк)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Проекты импортозамещения, в том числе, в фармотрасли и автомобилестроении, инфраструктурные проекты перенаправления логистических потоков с запада на восток и с севера на юг, а также арктические проекты - вот те отрасли, которые в первую очередь требуют инвестиций и окупаемы, сказал член правления ВТБ Виталий Сергейчук. "Мы привлекли в отрасль инфраструктурных инвестиций проекты ГЧП порядка триллиона рублей из них порядка 500 миллиардов вложили сами... И мы очень оптимистично смотрим на развитие данной отрасти в дальнейшем опять же, несмотря на период высоких ставок", - отметил Сергейчук в интервью каналу "Россия 24" на форуме ВТБ "Россия зовет". Он напомнил, что экономика инфраструктурных проектов, ГЧП рассчитана на 30, 40, 50 лет таким образом, чтобы окупиться за этот период времени и привнести серьезный вклад в экономику. На 1 рубль инвестиций в такого рода проектах приходится 2 – 2.5 рубля добавленной стоимости в экономике. При этом в ВТБ считают, что такие проекты могут реализовываться не только в транспортной и логистической сфере, но и в социальных, образовательных и прочих направлениях. Сергейчук добавил, что Россия не в первый раз проходит период высоких ставок и бизнес уже сталкивался с такими периодами. "Происходит обычная адаптация бизнес-моделей под текущие условия, оптимизация процессов, сокращение издержек, оптимизация инвестиционных программ, перенос чего-то вправо с точки зрения сроков реализации. Это обычный переговорный процесс между клиентом и банком с точки зрения каких-то послаблений по выплате основного долга в течение периода высоких ставок", - сказал он.

https://realty.ria.ru/20241204/sokraschenie-1987240788.html

https://ria.ru/20241204/vtb-1987233960.html

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россия, экономика, виталий сергейчук, россия зовет!, втб (банк)