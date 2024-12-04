https://ria.ru/20241204/sergeychuk-1987331670.html
ВТБ: Проекты импортозамещения и логистики - первые кандидаты на инвестиции
ВТБ: Проекты импортозамещения и логистики - первые кандидаты на инвестиции - РИА Новости, 04.12.2024
ВТБ: Проекты импортозамещения и логистики - первые кандидаты на инвестиции
Проекты импортозамещения, в том числе, в фармотрасли и автомобилестроении, инфраструктурные проекты перенаправления логистических потоков с запада на восток и с РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:32
2024-12-04T14:32
2024-12-04T14:32
россия
экономика
виталий сергейчук
россия зовет!
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924001_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_5732a4858d5421cffea026aee226c11e.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Проекты импортозамещения, в том числе, в фармотрасли и автомобилестроении, инфраструктурные проекты перенаправления логистических потоков с запада на восток и с севера на юг, а также арктические проекты - вот те отрасли, которые в первую очередь требуют инвестиций и окупаемы, сказал член правления ВТБ Виталий Сергейчук. "Мы привлекли в отрасль инфраструктурных инвестиций проекты ГЧП порядка триллиона рублей из них порядка 500 миллиардов вложили сами... И мы очень оптимистично смотрим на развитие данной отрасти в дальнейшем опять же, несмотря на период высоких ставок", - отметил Сергейчук в интервью каналу "Россия 24" на форуме ВТБ "Россия зовет". Он напомнил, что экономика инфраструктурных проектов, ГЧП рассчитана на 30, 40, 50 лет таким образом, чтобы окупиться за этот период времени и привнести серьезный вклад в экономику. На 1 рубль инвестиций в такого рода проектах приходится 2 – 2.5 рубля добавленной стоимости в экономике. При этом в ВТБ считают, что такие проекты могут реализовываться не только в транспортной и логистической сфере, но и в социальных, образовательных и прочих направлениях. Сергейчук добавил, что Россия не в первый раз проходит период высоких ставок и бизнес уже сталкивался с такими периодами. "Происходит обычная адаптация бизнес-моделей под текущие условия, оптимизация процессов, сокращение издержек, оптимизация инвестиционных программ, перенос чего-то вправо с точки зрения сроков реализации. Это обычный переговорный процесс между клиентом и банком с точки зрения каких-то послаблений по выплате основного долга в течение периода высоких ставок", - сказал он.
https://realty.ria.ru/20241204/sokraschenie-1987240788.html
https://ria.ru/20241204/vtb-1987233960.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924001_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_56331e530f076f12b30eb394105a4091.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, виталий сергейчук, россия зовет!, втб (банк)
Россия, Экономика, Виталий Сергейчук, Россия зовет!, ВТБ (банк)
ВТБ: Проекты импортозамещения и логистики - первые кандидаты на инвестиции
Сергейчук: инвестиций больше всего требуют проекты импортозамещения и логистики
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Проекты импортозамещения, в том числе, в фармотрасли и автомобилестроении, инфраструктурные проекты перенаправления логистических потоков с запада на восток и с севера на юг, а также арктические проекты - вот те отрасли, которые в первую очередь требуют инвестиций и окупаемы, сказал член правления ВТБ Виталий Сергейчук.
"Мы привлекли в отрасль инфраструктурных инвестиций проекты ГЧП порядка триллиона рублей из них порядка 500 миллиардов вложили сами... И мы очень оптимистично смотрим на развитие данной отрасти в дальнейшем опять же, несмотря на период высоких ставок", - отметил Сергейчук в интервью каналу "Россия 24" на форуме ВТБ "Россия зовет".
Он напомнил, что экономика инфраструктурных проектов, ГЧП рассчитана на 30, 40, 50 лет таким образом, чтобы окупиться за этот период времени и привнести серьезный вклад в экономику. На 1 рубль инвестиций в такого рода проектах приходится 2 – 2.5 рубля добавленной стоимости в экономике. При этом в ВТБ считают, что такие проекты могут реализовываться не только в транспортной и логистической сфере, но и в социальных, образовательных и прочих направлениях.
Сергейчук добавил, что Россия не в первый раз проходит период высоких ставок и бизнес уже сталкивался с такими периодами.
"Происходит обычная адаптация бизнес-моделей под текущие условия, оптимизация процессов, сокращение издержек, оптимизация инвестиционных программ, перенос чего-то вправо с точки зрения сроков реализации. Это обычный переговорный процесс между клиентом и банком с точки зрения каких-то послаблений по выплате основного долга в течение периода высоких ставок", - сказал он.