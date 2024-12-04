https://ria.ru/20241204/samara-1987291133.html

В Самаре подростки распылили перцовый баллончик в лицо семикласснику

В Самаре подростки распылили перцовый баллончик в лицо семикласснику - РИА Новости, 04.12.2024

В Самаре подростки распылили перцовый баллончик в лицо семикласснику

Подростки в Самаре распылили перцовый баллончик в лицо своему знакомому, с которым у них был конфликт, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщило... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:32

2024-12-04T12:32

2024-12-04T12:32

происшествия

самарская область

самара

россия

вячеслав федорищев

следственный комитет россии (ск рф)

самарская губернская дума

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САМАРА, 4 дек - РИА Новости. Подростки в Самаре распылили перцовый баллончик в лицо своему знакомому, с которым у них был конфликт, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК России по Самарской области. Поводом для возбуждения дела стали публикации в соцсетях, согласно которым в Самаре несовершеннолетние встретили на улице своего знакомого - с ним они ранее уже конфликтовали. Во время ссоры школьники распылили аэрозоль из перцового баллончика в лицо подростку, пострадавший обратился в больницу, где ему оказали помощь. "Следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления СК РФ по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). В настоящее время все участники конфликта установлены, с ними работают следователи", - говорится в Telegram-канале регионального главка СК. В соцсетях утверждалось, что обидчики школьника – из цыганских семей, а конфликт произошел из-за онлайн-игры: напавшие хотели купить аккаунт своего знакомого по низкой цене, однако он отказался его продавать. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании Самарской губернской думы сообщил, что навестил в больнице пострадавшего семиклассника. По его словам, мальчик не дал себя в обиду и защищал семью. После этого Федорищев инициировал подготовку законодательной инициативы в сфере миграционной политики, проект передадут на федеральный уровень. Рабочую группу по этому вопросу возглавит вице-губернатор - руководитель департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов. Детали по законодательной инициативе Федорищев не озвучил.

https://ria.ru/20241123/peterburg-1985343779.html

https://ria.ru/20241115/okhrannik-1983875723.html

https://ria.ru/20241115/novgorod-1984016910.html

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происшествия, самарская область, самара, россия, вячеслав федорищев, следственный комитет россии (ск рф), самарская губернская дума