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В Самаре подростки распылили перцовый баллончик в лицо семикласснику - РИА Новости, 04.12.2024
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12:32 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/samara-1987291133.html
В Самаре подростки распылили перцовый баллончик в лицо семикласснику
В Самаре подростки распылили перцовый баллончик в лицо семикласснику - РИА Новости, 04.12.2024
В Самаре подростки распылили перцовый баллончик в лицо семикласснику
Подростки в Самаре распылили перцовый баллончик в лицо своему знакомому, с которым у них был конфликт, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщило... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:32
2024-12-04T12:32
происшествия
самарская область
самара
россия
вячеслав федорищев
следственный комитет россии (ск рф)
самарская губернская дума
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САМАРА, 4 дек - РИА Новости. Подростки в Самаре распылили перцовый баллончик в лицо своему знакомому, с которым у них был конфликт, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК России по Самарской области. Поводом для возбуждения дела стали публикации в соцсетях, согласно которым в Самаре несовершеннолетние встретили на улице своего знакомого - с ним они ранее уже конфликтовали. Во время ссоры школьники распылили аэрозоль из перцового баллончика в лицо подростку, пострадавший обратился в больницу, где ему оказали помощь. "Следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления СК РФ по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). В настоящее время все участники конфликта установлены, с ними работают следователи", - говорится в Telegram-канале регионального главка СК. В соцсетях утверждалось, что обидчики школьника – из цыганских семей, а конфликт произошел из-за онлайн-игры: напавшие хотели купить аккаунт своего знакомого по низкой цене, однако он отказался его продавать. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании Самарской губернской думы сообщил, что навестил в больнице пострадавшего семиклассника. По его словам, мальчик не дал себя в обиду и защищал семью. После этого Федорищев инициировал подготовку законодательной инициативы в сфере миграционной политики, проект передадут на федеральный уровень. Рабочую группу по этому вопросу возглавит вице-губернатор - руководитель департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов. Детали по законодательной инициативе Федорищев не озвучил.
https://ria.ru/20241123/peterburg-1985343779.html
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происшествия, самарская область, самара, россия, вячеслав федорищев, следственный комитет россии (ск рф), самарская губернская дума
Происшествия, Самарская область, Самара, Россия, Вячеслав Федорищев, Следственный комитет России (СК РФ), Самарская Губернская Дума
В Самаре подростки распылили перцовый баллончик в лицо семикласснику

СК: подростки в Самаре распылили перцовый баллончик в лицо семикласснику

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САМАРА, 4 дек - РИА Новости. Подростки в Самаре распылили перцовый баллончик в лицо своему знакомому, с которым у них был конфликт, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК России по Самарской области.
Поводом для возбуждения дела стали публикации в соцсетях, согласно которым в Самаре несовершеннолетние встретили на улице своего знакомого - с ним они ранее уже конфликтовали. Во время ссоры школьники распылили аэрозоль из перцового баллончика в лицо подростку, пострадавший обратился в больницу, где ему оказали помощь.
В Петербурге школьник распылил газ в лицо пассажиру трамвая - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В Петербурге школьник распылил газ в лицо пассажиру трамвая
23 ноября, 14:24
"Следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления СК РФ по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). В настоящее время все участники конфликта установлены, с ними работают следователи", - говорится в Telegram-канале регионального главка СК.
В соцсетях утверждалось, что обидчики школьника – из цыганских семей, а конфликт произошел из-за онлайн-игры: напавшие хотели купить аккаунт своего знакомого по низкой цене, однако он отказался его продавать.
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15 ноября, 07:50
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании Самарской губернской думы сообщил, что навестил в больнице пострадавшего семиклассника. По его словам, мальчик не дал себя в обиду и защищал семью.
После этого Федорищев инициировал подготовку законодательной инициативы в сфере миграционной политики, проект передадут на федеральный уровень. Рабочую группу по этому вопросу возглавит вице-губернатор - руководитель департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов. Детали по законодательной инициативе Федорищев не озвучил.
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15 ноября, 16:21
 
ПроисшествияСамарская областьСамараРоссияВячеслав ФедорищевСледственный комитет России (СК РФ)Самарская Губернская Дума
 
 
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