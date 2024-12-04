https://ria.ru/20241204/ryutte-1987217399.html

"Это сближение". Рютте предупредил Трампа о страшной угрозе из-за Украины

"Это сближение". Рютте предупредил Трампа о страшной угрозе из-за Украины - РИА Новости, 04.12.2024

"Это сближение". Рютте предупредил Трампа о страшной угрозе из-за Украины

Генсек НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа о серьезной угрозе из-за неудачной для Запада сделки по Украине. Об этом сообщает... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T03:30

2024-12-04T03:30

2024-12-04T10:22

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа о серьезной угрозе из-за неудачной для Запада сделки по Украине. Об этом сообщает Financial Times. По словам Рютте, возможная сделка по урегулированию украинского конфликта может привести к еще большему сближению России, Китая, Северной Кореи и Ирана, что, в свою очередь, может представлять серьезную опасность для Соединенных Штатов.При этом он повторил тезис о том, что лидеры стран НАТО должны сосредоточить все усилия на отправке большего количества оружия Украине, чтобы та могла вступить в переговорный процесс в сильной позиции.В ноябре Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог.В июне агентство Reuters передавало, что бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Кит Келлог и Фред Фляйц на случай переизбрания Трампа представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет. Келлог и Фляйц, которые были советниками Трампа в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп отреагировал на представленный план положительно, но не утверждали, что он согласится с ним полностью.В ноябре Владимир Зеленский пожаловался на угрозу поражения Украины в конфликте, если Трамп не окажет помощи, напомнив о большом влиянии избранного президента США. При этом Зеленский неоднократно критиковал Трампа, заявляя, что именно республиканец может договориться с Россией, не считаясь с мнением Киева. В ноябре газета Welt сообщала, что Зеленский пытается добиться встречи с избранным президентом США, однако еще в июне он заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером", если захочет завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок. Кроме того, в интервью украинскому телеканалу "Общественное" Зеленский заявил, что в разговоре с ним и Трампом риторика "садись и слушай" не работает.

https://ria.ru/20241203/tramp-1987013513.html

https://ria.ru/20241204/poroshenko-1987212302.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, марк рютте, нато, владимир зеленский