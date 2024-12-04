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Путин рассказал, сколько западных компаний ушли с российского рынка - РИА Новости, 04.12.2024
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16:21 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/rynok-1987363490.html
Путин рассказал, сколько западных компаний ушли с российского рынка
Путин рассказал, сколько западных компаний ушли с российского рынка - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал, сколько западных компаний ушли с российского рынка
Около четверти западных компаний ушли с российского рынка, несколько сейчас находятся в процессе выхода, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:21
2024-12-04T16:21
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Около четверти западных компаний ушли с российского рынка, несколько сейчас находятся в процессе выхода, заявил президент России Владимир Путин. Путин ранее в среду отметил, что Россия никого не выгоняла и не выдавливала со своего рынка, многие западные компании продолжают работу в России - примерно половина продолжает работать в прежнем режиме, а часть передала управление подконтрольным лицам. "Примерно одна четверть, действительно, ушла, и некоторые продолжают выход из российской экономики, в том числе крупнейшие немецкие компании", - сказал он, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости летом писало, что больше половины американских компаний, которые вели бизнес с Россией, продолжают работать в стране или с ее компаниями после февраля 2022 года. В прежнем режиме продолжают работать в России 159 организаций из 659 компаний, работавших в нашей стране на февраль 2022 года, еще 178 ведут деятельность, но с изменениями.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, сколько западных компаний ушли с российского рынка

Путин: около четверти западных компаний ушли с российского рынка

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Около четверти западных компаний ушли с российского рынка, несколько сейчас находятся в процессе выхода, заявил президент России Владимир Путин.
Путин ранее в среду отметил, что Россия никого не выгоняла и не выдавливала со своего рынка, многие западные компании продолжают работу в России - примерно половина продолжает работать в прежнем режиме, а часть передала управление подконтрольным лицам.
«
"Примерно одна четверть, действительно, ушла, и некоторые продолжают выход из российской экономики, в том числе крупнейшие немецкие компании", - сказал он, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости летом писало, что больше половины американских компаний, которые вели бизнес с Россией, продолжают работать в стране или с ее компаниями после февраля 2022 года. В прежнем режиме продолжают работать в России 159 организаций из 659 компаний, работавших в нашей стране на февраль 2022 года, еще 178 ведут деятельность, но с изменениями.
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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