https://ria.ru/20241204/rynok-1987363490.html

Путин рассказал, сколько западных компаний ушли с российского рынка

Путин рассказал, сколько западных компаний ушли с российского рынка - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал, сколько западных компаний ушли с российского рынка

Около четверти западных компаний ушли с российского рынка, несколько сейчас находятся в процессе выхода, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:21

2024-12-04T16:21

2024-12-04T16:21

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Около четверти западных компаний ушли с российского рынка, несколько сейчас находятся в процессе выхода, заявил президент России Владимир Путин. Путин ранее в среду отметил, что Россия никого не выгоняла и не выдавливала со своего рынка, многие западные компании продолжают работу в России - примерно половина продолжает работать в прежнем режиме, а часть передала управление подконтрольным лицам. "Примерно одна четверть, действительно, ушла, и некоторые продолжают выход из российской экономики, в том числе крупнейшие немецкие компании", - сказал он, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости летом писало, что больше половины американских компаний, которые вели бизнес с Россией, продолжают работать в стране или с ее компаниями после февраля 2022 года. В прежнем режиме продолжают работать в России 159 организаций из 659 компаний, работавших в нашей стране на февраль 2022 года, еще 178 ведут деятельность, но с изменениями.

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин