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Рябков заявил о готовности России защищать свои интересы любыми средствами - РИА Новости, 04.12.2024
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19:06 04.12.2024 (обновлено: 20:16 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ryabkov-1987404743.html
Рябков заявил о готовности России защищать свои интересы любыми средствами
Рябков заявил о готовности России защищать свои интересы любыми средствами - РИА Новости, 04.12.2024
Рябков заявил о готовности России защищать свои интересы любыми средствами
Россия не позволит втянуть себя в какие-либо провокации, но она готова защищать свои интересы любыми средствами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T19:06
2024-12-04T20:16
сергей рябков
россия
сша
в мире
украина
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия не позволит втянуть себя в какие-либо провокации, но она готова защищать свои интересы любыми средствами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы не позволим дать себя спровоцировать. Но наша твердая воля защищать свои интересы всеми средствами, она сохраняется, в независимости от того сколько миллиардов долларов будут сожжены США в этом конфликте", - сказал он в интервью CNN.По словам дипломата, на Западе, в первую очередь в США, недооценивают решимость Москвы защищать свои ключевые национальные интересы. На Западе не могу понять, что на Россию нельзя давить бесконечно, отметил дипломат."Наступит момент, когда у нас не будет иного выбора, кроме как прибегнуть к еще более мощным военным средствам", - подчеркнул он.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241204/ryabkov-1987401756.html
https://ria.ru/20241128/ryabkov-1986132504.html
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сергей рябков, россия, сша, в мире, украина, владимир путин
Сергей Рябков, Россия, США, В мире, Украина, Владимир Путин
Рябков заявил о готовности России защищать свои интересы любыми средствами

Рябков: РФ не даст спровоцировать себя, но готова защищать свои интересы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия не позволит втянуть себя в какие-либо провокации, но она готова защищать свои интересы любыми средствами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не позволим дать себя спровоцировать. Но наша твердая воля защищать свои интересы всеми средствами, она сохраняется, в независимости от того сколько миллиардов долларов будут сожжены США в этом конфликте", - сказал он в интервью CNN.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Рябков призвал серьезно оценивать опасность ядерного сценария
Вчера, 18:45
По словам дипломата, на Западе, в первую очередь в США, недооценивают решимость Москвы защищать свои ключевые национальные интересы. На Западе не могу понять, что на Россию нельзя давить бесконечно, отметил дипломат.
"Наступит момент, когда у нас не будет иного выбора, кроме как прибегнуть к еще более мощным военным средствам", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Рябков: передача Киеву ядерного оружия приведет к разрастанию конфликта
28 ноября, 06:06
 
Сергей РябковРоссияСШАВ миреУкраинаВладимир Путин
 
 
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