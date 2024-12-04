https://ria.ru/20241204/ryabkov-1987401756.html
Рябков призвал серьезно оценивать опасность ядерного сценария
Рябков призвал серьезно оценивать опасность ядерного сценария - РИА Новости, 04.12.2024
Рябков призвал серьезно оценивать опасность ядерного сценария
Не стоит недооценивать опасность развития ядерного сценария, сейчас нет "дорожных карт", чтобы понимать, как действовать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:45
2024-12-04T18:45
2024-12-04T20:25
сергей рябков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Не стоит недооценивать опасность развития ядерного сценария, сейчас нет "дорожных карт", чтобы понимать, как действовать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Опасность этого сценария не должна недооцениваться кем-либо. У нас нет каких-либо аналогий, дорожных карт и культуры, как действовать в подобного рода ситуациях", - сказал он в интервью CNN.При этом, добавил дипломат, ситуация сейчас отличается от той, что была во время Карибского кризиса, когда риски ядерной катастрофы, по его словам, стояли более остро.Он также добавил, что Россия сделает все, чтобы не допустить возникновения большего конфликта и худшего сценария, и "не будет первой, кто станет эскалировать (ситуацию - ред.), и не будет первой, кто сделает что-то, что будет означать, что мы создали ситуацию с точкой невозврата"."Но если люди на той стороне не воспринимают ситуацию как чрезвычайно опасную и становящуюся ещё более опасной с каждой неделей, если не с каждым днём, тогда шансы на то, что ситуация станет неконтролируемой, вырастут", - отметил Рябков.
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сергей рябков, в мире, россия
Сергей Рябков, В мире, Россия
Рябков призвал серьезно оценивать опасность ядерного сценария
Рябков заявил, что не стоит недооценивать опасность ядерного сценария
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Не стоит недооценивать опасность развития ядерного сценария, сейчас нет "дорожных карт", чтобы понимать, как действовать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Опасность этого сценария не должна недооцениваться кем-либо. У нас нет каких-либо аналогий, дорожных карт и культуры, как действовать в подобного рода ситуациях", - сказал он в интервью CNN.
При этом, добавил дипломат, ситуация сейчас отличается от той, что была во время Карибского кризиса, когда риски ядерной катастрофы, по его словам, стояли более остро.
Он также добавил, что Россия сделает все, чтобы не допустить возникновения большего конфликта и худшего сценария, и "не будет первой, кто станет эскалировать (ситуацию - ред.), и не будет первой, кто сделает что-то, что будет означать, что мы создали ситуацию с точкой невозврата".
"Но если люди на той стороне не воспринимают ситуацию как чрезвычайно опасную и становящуюся ещё более опасной с каждой неделей, если не с каждым днём, тогда шансы на то, что ситуация станет неконтролируемой, вырастут", - отметил Рябков.