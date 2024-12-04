https://ria.ru/20241204/ryabkov-1987400124.html

Компромисс между Москвой и Киевом сейчас невозможен, заявил Рябков

Компромисс между Москвой и Киевом сейчас невозможен, заявил Рябков - РИА Новости, 04.12.2024

Компромисс между Москвой и Киевом сейчас невозможен, заявил Рябков

Позиции Москвы и Киева по урегулированию на Украине, по-видимому, несовместимы, поэтому возможность достижения компромисса сейчас равна нулю, заявил замглавы... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T18:39

2024-12-04T18:39

2024-12-04T18:54

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Позиции Москвы и Киева по урегулированию на Украине, по-видимому, несовместимы, поэтому возможность достижения компромисса сейчас равна нулю, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Президент (РФ Владимир Путин) изложил нашу позицию 14 июня. Мы знаем, что говорит (Владимир) Зеленский в своих планах и предложениях. Если вы сравните эти две позиции, вы увидите, что они, видимо, несовместимы. Поэтому шансы на компромисс сейчас равны нулю", - сказал Рябков в интервью CNN.

https://ria.ru/20241204/ryabkov-1987371138.html

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