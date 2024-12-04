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Компромисс между Москвой и Киевом сейчас невозможен, заявил Рябков - РИА Новости, 04.12.2024
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18:39 04.12.2024 (обновлено: 18:54 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ryabkov-1987400124.html
Компромисс между Москвой и Киевом сейчас невозможен, заявил Рябков
Компромисс между Москвой и Киевом сейчас невозможен, заявил Рябков - РИА Новости, 04.12.2024
Компромисс между Москвой и Киевом сейчас невозможен, заявил Рябков
Позиции Москвы и Киева по урегулированию на Украине, по-видимому, несовместимы, поэтому возможность достижения компромисса сейчас равна нулю, заявил замглавы... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:39
2024-12-04T18:54
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Позиции Москвы и Киева по урегулированию на Украине, по-видимому, несовместимы, поэтому возможность достижения компромисса сейчас равна нулю, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Президент (РФ Владимир Путин) изложил нашу позицию 14 июня. Мы знаем, что говорит (Владимир) Зеленский в своих планах и предложениях. Если вы сравните эти две позиции, вы увидите, что они, видимо, несовместимы. Поэтому шансы на компромисс сейчас равны нулю", - сказал Рябков в интервью CNN.
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в мире, москва, киев, россия, сергей рябков, владимир путин
В мире, Москва, Киев, Россия, Сергей Рябков, Владимир Путин
Компромисс между Москвой и Киевом сейчас невозможен, заявил Рябков

Рябков: из-за несовместимости позиций Москвы и Киева компромисс невозможен

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Позиции Москвы и Киева по урегулированию на Украине, по-видимому, несовместимы, поэтому возможность достижения компромисса сейчас равна нулю, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Президент (РФ Владимир Путин) изложил нашу позицию 14 июня. Мы знаем, что говорит (Владимир) Зеленский в своих планах и предложениях. Если вы сравните эти две позиции, вы увидите, что они, видимо, несовместимы. Поэтому шансы на компромисс сейчас равны нулю", - сказал Рябков в интервью CNN.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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Вчера, 16:46
 
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