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Шохин рассказал, что хочет обсудить на встрече с Путиным - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:06 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/rspp-1987339180.html
Шохин рассказал, что хочет обсудить на встрече с Путиным
Шохин рассказал, что хочет обсудить на встрече с Путиным - РИА Новости, 04.12.2024
Шохин рассказал, что хочет обсудить на встрече с Путиным
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) представит президенту РФ Владимиру Путину предложения о защите прав собственников, в том числе от... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:06
2024-12-04T15:06
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
пермский край
александр шохин
владимир путин
эльвира набиуллина
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) представит президенту РФ Владимиру Путину предложения о защите прав собственников, в том числе от пересмотра приватизации, хотя не все в правительстве с ними согласны, сообщил журналистам глава РСПП Александр Шохин на полях форума ВТБ "Россия зовет!" "Безусловно, нас по-прежнему, как и год назад, на встрече с президентом будет волновать и судьба приватизации 90-х. У нас есть свои обновленные предложения, как защитить добросовестных приобретателей, хотя с ними не все согласны в правительстве, и нам надо убеждать и правительство, и законодателей, и президента, как это лучше сделать", – сказал Шохин. "Эта тема в повестке, поскольку нам очень важно, чтобы была предсказуемость для компаний с точки зрения владения собственностью. Потому что мало того, что инвестпроекты притормаживаются из ставки, так еще и неопределенность может возникать и с судьбой активов, которые когда-то были приватизированы. Поскольку по той правоприменительной и судебной практике мы видим, что любой актив, прикоснувшийся к такому токсичному активу, оказывается сам токсичным", - добавил он. "Это создает ситуацию неопределенности, мы хотели бы ее минимизировать", - подчеркнул глава объединения. О необходимости защиты прав добросовестных приобретателей активов в последнее время высказывались и представители правительства. Тема привлекла большое внимание бизнеса и властей после того, как в 2022 году суд по требованию Генпрокуратуры изъял у четырех крупных акционеров в государственную собственность 89,4% акций предприятия в Пермском крае. А затем, в конце марта текущего года также по иску ГП были изъяты в пользу государства оставшиеся акции завода у более 2 тысяч миноритариев, которые приобрели бумаги на бирже. Жалобы на решение подали более 30 физлиц, а также АО "ИК Регион", "Открытие брокер", ООО "ОИнвест", "Ай Ти Инвест" и ПАО "Московская биржа", проходившее по делу в качестве третьего лица. Кроме того, в мае это решение арбитражного суда обжаловал и Центробанк. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила тогда данное решение тем, что защита добросовестных приобретателей акций через организованные торги - это краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому рынку.
https://ria.ru/20240425/privatizatsiya-1942380457.html
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
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экономика, россия, пермский край, александр шохин, владимир путин, эльвира набиуллина, российский союз промышленников и предпринимателей, генеральная прокуратура рф, московская биржа
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Пермский край, Александр Шохин, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Российский союз промышленников и предпринимателей, Генеральная прокуратура РФ, Московская биржа
Шохин рассказал, что хочет обсудить на встрече с Путиным

Шохин: РСПП представит Путину предложения о защите прав собственников в России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на ПМЭФ-2022
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) представит президенту РФ Владимиру Путину предложения о защите прав собственников, в том числе от пересмотра приватизации, хотя не все в правительстве с ними согласны, сообщил журналистам глава РСПП Александр Шохин на полях форума ВТБ "Россия зовет!"
"Безусловно, нас по-прежнему, как и год назад, на встрече с президентом будет волновать и судьба приватизации 90-х. У нас есть свои обновленные предложения, как защитить добросовестных приобретателей, хотя с ними не все согласны в правительстве, и нам надо убеждать и правительство, и законодателей, и президента, как это лучше сделать", – сказал Шохин.
Президент РФ Владимир Путин и президент РСПП Александр Шохин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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"Эта тема в повестке, поскольку нам очень важно, чтобы была предсказуемость для компаний с точки зрения владения собственностью. Потому что мало того, что инвестпроекты притормаживаются из ставки, так еще и неопределенность может возникать и с судьбой активов, которые когда-то были приватизированы. Поскольку по той правоприменительной и судебной практике мы видим, что любой актив, прикоснувшийся к такому токсичному активу, оказывается сам токсичным", - добавил он.
"Это создает ситуацию неопределенности, мы хотели бы ее минимизировать", - подчеркнул глава объединения.
О необходимости защиты прав добросовестных приобретателей активов в последнее время высказывались и представители правительства. Тема привлекла большое внимание бизнеса и властей после того, как в 2022 году суд по требованию Генпрокуратуры изъял у четырех крупных акционеров в государственную собственность 89,4% акций предприятия в Пермском крае. А затем, в конце марта текущего года также по иску ГП были изъяты в пользу государства оставшиеся акции завода у более 2 тысяч миноритариев, которые приобрели бумаги на бирже.
Жалобы на решение подали более 30 физлиц, а также АО "ИК Регион", "Открытие брокер", ООО "ОИнвест", "Ай Ти Инвест" и ПАО "Московская биржа", проходившее по делу в качестве третьего лица. Кроме того, в мае это решение арбитражного суда обжаловал и Центробанк. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила тогда данное решение тем, что защита добросовестных приобретателей акций через организованные торги - это краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому рынку.
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияПермский крайАлександр ШохинВладимир ПутинЭльвира НабиуллинаРоссийский союз промышленников и предпринимателейГенеральная прокуратура РФМосковская биржа
 
 
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