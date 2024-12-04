Шохин рассказал, что хочет обсудить на встрече с Путиным
Шохин: РСПП представит Путину предложения о защите прав собственников в России
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на ПМЭФ-2022
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) представит президенту РФ Владимиру Путину предложения о защите прав собственников, в том числе от пересмотра приватизации, хотя не все в правительстве с ними согласны, сообщил журналистам глава РСПП Александр Шохин на полях форума ВТБ "Россия зовет!"
"Безусловно, нас по-прежнему, как и год назад, на встрече с президентом будет волновать и судьба приватизации 90-х. У нас есть свои обновленные предложения, как защитить добросовестных приобретателей, хотя с ними не все согласны в правительстве, и нам надо убеждать и правительство, и законодателей, и президента, как это лучше сделать", – сказал Шохин.
"Эта тема в повестке, поскольку нам очень важно, чтобы была предсказуемость для компаний с точки зрения владения собственностью. Потому что мало того, что инвестпроекты притормаживаются из ставки, так еще и неопределенность может возникать и с судьбой активов, которые когда-то были приватизированы. Поскольку по той правоприменительной и судебной практике мы видим, что любой актив, прикоснувшийся к такому токсичному активу, оказывается сам токсичным", - добавил он.
"Это создает ситуацию неопределенности, мы хотели бы ее минимизировать", - подчеркнул глава объединения.
О необходимости защиты прав добросовестных приобретателей активов в последнее время высказывались и представители правительства. Тема привлекла большое внимание бизнеса и властей после того, как в 2022 году суд по требованию Генпрокуратуры изъял у четырех крупных акционеров в государственную собственность 89,4% акций предприятия в Пермском крае. А затем, в конце марта текущего года также по иску ГП были изъяты в пользу государства оставшиеся акции завода у более 2 тысяч миноритариев, которые приобрели бумаги на бирже.
Жалобы на решение подали более 30 физлиц, а также АО "ИК Регион", "Открытие брокер", ООО "ОИнвест", "Ай Ти Инвест" и ПАО "Московская биржа", проходившее по делу в качестве третьего лица. Кроме того, в мае это решение арбитражного суда обжаловал и Центробанк. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила тогда данное решение тем, что защита добросовестных приобретателей акций через организованные торги - это краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому рынку.
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