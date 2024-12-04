https://ria.ru/20241204/rosfinmonitoring-1987333702.html

Причастного к подрыву "Невского экспресса" внесли в список террористов

Причастного к подрыву "Невского экспресса" внесли в список террористов - РИА Новости, 04.12.2024

Причастного к подрыву "Невского экспресса" внесли в список террористов

Павел Косолапов*, причастный к подрыву "Невского экспресса" в 2007 году, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:38

2024-12-04T14:38

2024-12-04T14:38

происшествия

россия

малая вишера

маловишерский район

доку умаров

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

ржд

новгородский областной суд

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Павел Косолапов*, причастный к подрыву "Невского экспресса" в 2007 году, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Косолапов Павел Павлович*, 27.02.1980 г.р., х. Большой Серафимовического района Волгоградской области", - говорится на сайте. Поезд 166 сообщением Москва-Санкт-Петербург "Невский экспресс" был подорван под Малой Вишерой 13 августа 2007 года. Пострадали 60 человек, 30 человек госпитализировали, жертв не было. Сумма ущерба ОАО "РЖД" превысила 236 миллионов рублей. По словам представителя областной прокуратуры, теракт был совершен группой, подконтрольной одному из наиболее известных чеченских боевиков Доку Умарову. В организации теракта, изготовлении и установке взрывного устройства заочно обвиняется Павел Косолапов*, дело которого было выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск. По подозрению в причастности к теракту осенью 2007 года были задержаны жители Ингушетии Саламбек Дзахкиев и Макшарип Хидриев, которые, по данным следствия, приобрели и доставили в Маловишерский район Новгородской области взрывчатку. В январе 2010 года Новгородский областной суд признал их виновными по статье 222 УК РФ (незаконный оборот взрывчатки организованной группой). Суд также признал Дзахкиева виновным по статье 162 УК РФ (разбой). Суд приговорил Хидриева к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Дзахкиев по совокупности преступлений получил 10 лет колонии строгого режима.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.

https://ria.ru/20241118/rossija-1984443077.html

https://ria.ru/20240409/terroristy-1938858489.html

россия

малая вишера

маловишерский район

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происшествия, россия, малая вишера, маловишерский район, доку умаров, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), ржд, новгородский областной суд