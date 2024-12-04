https://ria.ru/20241204/rogov-1987242875.html
Российские войска выбили ВСУ из Старых Терн в ДНР, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из Старых Терн в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 04.12.2024
Российские войска выбили ВСУ из Старых Терн в ДНР, заявил Рогов
Российские войска за сутки выбили ВСУ из поселка Старые Терны, расположенном на берегу Кураховского водохранилища в западной части ДНР, заканчивается зачистка... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T09:25
2024-12-04T09:25
2024-12-04T09:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
курахово
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985982259_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_941081ece92cf1c5401f52565fee374c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Российские войска за сутки выбили ВСУ из поселка Старые Терны, расположенном на берегу Кураховского водохранилища в западной части ДНР, заканчивается зачистка поселка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нашим войскам понадобились сутки, чтобы выбить противника из хорошо укрепленного поселка Старые Терны, где украинские боевики оборудовали множество подземных лазов и ходов", - сказал Рогов. По его словам, сейчас заканчивается зачистка поселка, находящегося неподалеку от Курахово, от противника. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987088767.html
https://ria.ru/20241129/rogov-1986391363.html
донецкая народная республика
курахово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985982259_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_094b1634b72e393cc9b5657c2b842b73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, курахово, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Курахово, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска выбили ВСУ из Старых Терн в ДНР, заявил Рогов
Рогов: российские войска выбили ВСУ из поселка Старые Терны в ДНР за сутки