https://ria.ru/20241204/rogov-1987242875.html

Российские войска выбили ВСУ из Старых Терн в ДНР, заявил Рогов

Российские войска выбили ВСУ из Старых Терн в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 04.12.2024

Российские войска выбили ВСУ из Старых Терн в ДНР, заявил Рогов

Российские войска за сутки выбили ВСУ из поселка Старые Терны, расположенном на берегу Кураховского водохранилища в западной части ДНР, заканчивается зачистка... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T09:25

2024-12-04T09:25

2024-12-04T09:25

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

курахово

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владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Российские войска за сутки выбили ВСУ из поселка Старые Терны, расположенном на берегу Кураховского водохранилища в западной части ДНР, заканчивается зачистка поселка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нашим войскам понадобились сутки, чтобы выбить противника из хорошо укрепленного поселка Старые Терны, где украинские боевики оборудовали множество подземных лазов и ходов", - сказал Рогов. По его словам, сейчас заканчивается зачистка поселка, находящегося неподалеку от Курахово, от противника. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987088767.html

https://ria.ru/20241129/rogov-1986391363.html

донецкая народная республика

курахово

россия

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в мире, донецкая народная республика, курахово, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины