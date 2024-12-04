https://ria.ru/20241204/rets-1987357808.html
Российские компании представляют в Каире решения для развития города
Российские компании представляют в Каире решения для развития города - РИА Новости, 04.12.2024
Российские компании представляют в Каире решения для развития города
Продукцию в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и "умного города" представляют 12 российских компаний в рамках бизнес-миссии Made in Russia в РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:02
2024-12-04T16:02
2024-12-04T16:02
экономика
каир (город)
египет
россия
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Продукцию в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и "умного города" представляют 12 российских компаний в рамках бизнес-миссии Made in Russia в Египте, организованной Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), которая начала работу 4 декабря в Каире."Российские производители и разработчики презентуют потенциальным партнерам различные строительные материалы, технологию защиты зданий от протечек, дезинфицирующую электрохимическую систему и ИТ-решения", - говорится в сообщении.Например, компания RuCode только начинает путь к экспорту. В Каире разработчик представляет цифровую платформу для жилищно-коммунального хозяйства. Используя платформу, управляющие и ресурсоснабжающие организации могут автоматизировать процесс сбора необходимой информации. Как отмечают в RuCode, российский опыт по созданию такого сервиса для ЖКХ может помочь другим государствам в развитии проектов в области eGov и Smart city.Среди участников миссии также компания "Свеза", которая уже более 10 лет экспортирует в Египет. В планах компании - договориться о поставках березовой фанеры, которая используется в строительстве небоскребов, спортивных объектов, производстве высокоскоростных поездов и экологичной мебели.Российский экспортный центр подбирает участникам миссии заинтересованных потенциальных партнеров, а также финансирует затраты на аренду, застройку и администрирование площадки для проведения переговоров и т.д.Узнать подробности о бизнес-миссиях РЭЦ и подобрать мероприятие на 2025 год можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20241129/uzbekistan-1986406144.html
https://ria.ru/20241127/rets-1986103500.html
каир (город)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, каир (город), египет, россия, экспорт, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Каир (город), Египет, Россия, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Российские компании представляют в Каире решения для развития города
12 компаний из РФ представляют продукцию на бизнес-миссии Made in Russia в Каире
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Продукцию в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и "умного города" представляют 12 российских компаний в рамках бизнес-миссии Made in Russia в Египте, организованной Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), которая начала работу 4 декабря в Каире.
"Российские производители и разработчики презентуют потенциальным партнерам различные строительные материалы, технологию защиты зданий от протечек, дезинфицирующую электрохимическую систему и ИТ-решения", - говорится в сообщении.
Например, компания RuCode только начинает путь к экспорту. В Каире разработчик представляет цифровую платформу для жилищно-коммунального хозяйства. Используя платформу, управляющие и ресурсоснабжающие организации могут автоматизировать процесс сбора необходимой информации. Как отмечают в RuCode, российский опыт по созданию такого сервиса для ЖКХ может помочь другим государствам в развитии проектов в области eGov и Smart city.
Среди участников миссии также компания "Свеза", которая уже более 10 лет экспортирует в Египет. В планах компании - договориться о поставках березовой фанеры, которая используется в строительстве небоскребов, спортивных объектов, производстве высокоскоростных поездов и экологичной мебели.
Российский экспортный центр подбирает участникам миссии заинтересованных потенциальных партнеров, а также финансирует затраты на аренду, застройку и администрирование площадки для проведения переговоров и т.д.
Узнать подробности о бизнес-миссиях РЭЦ и подобрать мероприятие на 2025 год можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".