https://ria.ru/20241204/putin-1987400625.html

Путин рассказал анекдот про немецкого рыбака

Путин рассказал анекдот про немецкого рыбака - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал анекдот про немецкого рыбака

Президент России Владимир Путин рассказал о преимуществах бизнес-подходов на Востоке, вспомнив историю о рыбаке и "грязи с Востока", услышанную во времена своей РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T18:42

2024-12-04T18:42

2024-12-04T18:51

россия

восток

германия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987361496_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85bdd956ff1b808e04e6b4b24fbdfbe7.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о преимуществах бизнес-подходов на Востоке, вспомнив историю о рыбаке и "грязи с Востока", услышанную во времена своей работы в Германии. Путин, выступая на форуме на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовёт!", вспомнил историю о том, как его приятель во время прогулки по Берлину спросил у пожилого немца, который рыбачил на берегу реки Шпрее, как улов. Рыбак на это ответил, что рыба не ловится, а на вопрос о причинах неудачи сказал: "ветер с Востока". На это приятель Путина заметил "ну вот, все проблемы, вся грязь с Востока". На вопрос пожилого немца, не поляк ли знакомый Путина, приятель ответил отрицательно, добавив "хуже". На это у пожилого рыбака комментариев уже не нашлось. "Я к чему это сейчас вспомнил. Вот теперь все, что с Востока, то лучше, чем с Запада. Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров, сейчас мы говорим только о бизнес-среде. Но наши двери всегда открыты, у нас с Германией всегда были на протяжении десятилетий очень хорошие отношения, мы очень хорошо друг друга понимали", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241204/putin-1987373472.html

россия

восток

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Вы поляк? Нет, хуже" – Путин рассказал историю со времен службы в ГДР "Вы поляк? Нет, хуже" – Путин рассказал историю со времен службы в ГДР 2024-12-04T18:42 true PT1M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, восток, германия, владимир путин