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Путин рассказал анекдот про немецкого рыбака - РИА Новости, 04.12.2024
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18:42 04.12.2024 (обновлено: 18:51 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987400625.html
Путин рассказал анекдот про немецкого рыбака
Путин рассказал анекдот про немецкого рыбака - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал анекдот про немецкого рыбака
Президент России Владимир Путин рассказал о преимуществах бизнес-подходов на Востоке, вспомнив историю о рыбаке и "грязи с Востока", услышанную во времена своей РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:42
2024-12-04T18:51
россия
восток
германия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о преимуществах бизнес-подходов на Востоке, вспомнив историю о рыбаке и "грязи с Востока", услышанную во времена своей работы в Германии. Путин, выступая на форуме на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовёт!", вспомнил историю о том, как его приятель во время прогулки по Берлину спросил у пожилого немца, который рыбачил на берегу реки Шпрее, как улов. Рыбак на это ответил, что рыба не ловится, а на вопрос о причинах неудачи сказал: "ветер с Востока". На это приятель Путина заметил "ну вот, все проблемы, вся грязь с Востока". На вопрос пожилого немца, не поляк ли знакомый Путина, приятель ответил отрицательно, добавив "хуже". На это у пожилого рыбака комментариев уже не нашлось. "Я к чему это сейчас вспомнил. Вот теперь все, что с Востока, то лучше, чем с Запада. Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров, сейчас мы говорим только о бизнес-среде. Но наши двери всегда открыты, у нас с Германией всегда были на протяжении десятилетий очень хорошие отношения, мы очень хорошо друг друга понимали", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241204/putin-1987373472.html
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"Вы поляк? Нет, хуже" – Путин рассказал историю со времен службы в ГДР
"Вы поляк? Нет, хуже" – Путин рассказал историю со времен службы в ГДР
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россия, восток, германия, владимир путин
Россия, Восток, Германия, Владимир Путин
Путин рассказал анекдот про немецкого рыбака

Путин рассказал историю про немецкого рыбака и грязь с Востока

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о преимуществах бизнес-подходов на Востоке, вспомнив историю о рыбаке и "грязи с Востока", услышанную во времена своей работы в Германии.
Путин, выступая на форуме на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовёт!", вспомнил историю о том, как его приятель во время прогулки по Берлину спросил у пожилого немца, который рыбачил на берегу реки Шпрее, как улов. Рыбак на это ответил, что рыба не ловится, а на вопрос о причинах неудачи сказал: "ветер с Востока". На это приятель Путина заметил "ну вот, все проблемы, вся грязь с Востока". На вопрос пожилого немца, не поляк ли знакомый Путина, приятель ответил отрицательно, добавив "хуже". На это у пожилого рыбака комментариев уже не нашлось.
"Я к чему это сейчас вспомнил. Вот теперь все, что с Востока, то лучше, чем с Запада. Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров, сейчас мы говорим только о бизнес-среде. Но наши двери всегда открыты, у нас с Германией всегда были на протяжении десятилетий очень хорошие отношения, мы очень хорошо друг друга понимали", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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