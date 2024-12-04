https://ria.ru/20241204/putin-1987376606.html

Путин заявил о хороших перспективах развития Африки

Путин заявил о хороших перспективах развития Африки - РИА Новости, 04.12.2024

Путин заявил о хороших перспективах развития Африки

Африканский континент имеет хорошие перспективы развития, это оценки мирового и в том числе западного экспертного сообщества, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:09

2024-12-04T17:09

2024-12-04T17:10

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

владимир путин

африка

россия

германия

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Африканский континент имеет хорошие перспективы развития, это оценки мирового и в том числе западного экспертного сообщества, заявил президент РФ Владимир Путин."Африканский континент имеет очень хорошие перспективы развития... Перспективы очень хорошие. Кстати говоря, это же не наши оценки, это оценки мирового экспертного сообщества, в том числе западного экспертного сообщества. Многие мои друзья из той же Германии, других стран говорят о том, что и они тоже хотят и планируют повышать свою активность на Африканском континенте", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20241204/proizvodstvo-1987376694.html

африка

россия

германия

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владимир путин, африка, россия, германия, экономика