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Путин заявил о хороших перспективах развития Африки - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:09 04.12.2024 (обновлено: 17:10 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987376606.html
Путин заявил о хороших перспективах развития Африки
Путин заявил о хороших перспективах развития Африки - РИА Новости, 04.12.2024
Путин заявил о хороших перспективах развития Африки
Африканский континент имеет хорошие перспективы развития, это оценки мирового и в том числе западного экспертного сообщества, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:09
2024-12-04T17:10
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Африканский континент имеет хорошие перспективы развития, это оценки мирового и в том числе западного экспертного сообщества, заявил президент РФ Владимир Путин."Африканский континент имеет очень хорошие перспективы развития... Перспективы очень хорошие. Кстати говоря, это же не наши оценки, это оценки мирового экспертного сообщества, в том числе западного экспертного сообщества. Многие мои друзья из той же Германии, других стран говорят о том, что и они тоже хотят и планируют повышать свою активность на Африканском континенте", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
https://ria.ru/20241204/proizvodstvo-1987376694.html
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владимир путин, африка, россия, германия, экономика
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Африка, Россия, Германия, Экономика
Путин заявил о хороших перспективах развития Африки

Путин заявил, что на Западе понимают перспективы развития Африки

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Африканский континент имеет хорошие перспективы развития, это оценки мирового и в том числе западного экспертного сообщества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Африканский континент имеет очень хорошие перспективы развития... Перспективы очень хорошие. Кстати говоря, это же не наши оценки, это оценки мирового экспертного сообщества, в том числе западного экспертного сообщества. Многие мои друзья из той же Германии, других стран говорят о том, что и они тоже хотят и планируют повышать свою активность на Африканском континенте", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Путин высказался о производстве китайских товаров в России
Вчера, 17:09
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"Владимир ПутинАфрикаРоссияГерманияЭкономика
 
 
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