Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Африку надежным партнером - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:02 04.12.2024 (обновлено: 17:08 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987375087.html
Путин назвал Африку надежным партнером
Путин назвал Африку надежным партнером - РИА Новости, 04.12.2024
Путин назвал Африку надежным партнером
Африка является надёжным партнёром России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:02
2024-12-04T17:08
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
африка
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987357647_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_85df45bfc81fed903207031c380f6e16.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Африка является надёжным партнёром России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!"."Африка является надежным партнером. Нас очень многое связывает с народами Африки", - сказал президент.
https://ria.ru/20241204/putin-1987375891.html
африка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987357647_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_5a8db3f11b32e2500f1b89f2309de0b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
африка, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Африка, Россия, Владимир Путин
Путин назвал Африку надежным партнером

Путин назвал Африку надежным партнером России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Африка является надёжным партнёром России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!".
"Африка является надежным партнером. Нас очень многое связывает с народами Африки", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Африка близка России по духу, заявил Путин
Вчера, 17:05
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"АфрикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала