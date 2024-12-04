https://ria.ru/20241204/putin-1987375087.html
Путин назвал Африку надежным партнером
Путин назвал Африку надежным партнером - РИА Новости, 04.12.2024
Путин назвал Африку надежным партнером
Африка является надёжным партнёром России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:02
2024-12-04T17:02
2024-12-04T17:08
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
африка
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Африка является надёжным партнёром России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!"."Африка является надежным партнером. Нас очень многое связывает с народами Африки", - сказал президент.
https://ria.ru/20241204/putin-1987375891.html
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африка, россия, владимир путин
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Путин назвал Африку надежным партнером
Путин назвал Африку надежным партнером России