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Путин рассказал о росте инвестиций из дружественных стран - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:58 04.12.2024 (обновлено: 17:06 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987374240.html
Путин рассказал о росте инвестиций из дружественных стран
Путин рассказал о росте инвестиций из дружественных стран - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал о росте инвестиций из дружественных стран
Инвестиции из дружественных стран в Россию растут, перекрыть эти каналы невозможно, заявил российский президент Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:58
2024-12-04T17:06
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
экономика
владимир путин
оон
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Инвестиции из дружественных стран в Россию растут, перекрыть эти каналы невозможно, заявил российский президент Владимир Путин."Растут инвестиции из дружественных стран. Сейчас не буду называть цифры, но они значительно выросли. Перекрыть эти каналы невозможно, потому что это связано с экономическим интересом. Это делается не по политическим соображениям", - сказал президент во время пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"Согласно данным ООН, отток прямых иностранных инвестиций из России, наблюдавшийся в 2022 году, в прошлом году сменился притоком. Так, если в 2022 году отток составил 15,2 миллиарда долларов, то в прошлом году экономика, наоборот, смогла привлечь около 8,4 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20241204/putin-1987374332.html
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россия, экономика, владимир путин, оон
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Экономика, Владимир Путин, ООН
Путин рассказал о росте инвестиций из дружественных стран

Путин заявил, что перекрыть каналы инвестиций из дружественных стран невозможно

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Инвестиции из дружественных стран в Россию растут, перекрыть эти каналы невозможно, заявил российский президент Владимир Путин.
"Растут инвестиции из дружественных стран. Сейчас не буду называть цифры, но они значительно выросли. Перекрыть эти каналы невозможно, потому что это связано с экономическим интересом. Это делается не по политическим соображениям", - сказал президент во время пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Согласно данным ООН, отток прямых иностранных инвестиций из России, наблюдавшийся в 2022 году, в прошлом году сменился притоком. Так, если в 2022 году отток составил 15,2 миллиарда долларов, то в прошлом году экономика, наоборот, смогла привлечь около 8,4 миллиарда долларов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Препятствовавшие инвестированию в России пожалели об этом, допустил Путин
Вчера, 16:58
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияЭкономикаВладимир ПутинООН
 
 
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