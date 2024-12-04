https://ria.ru/20241204/putin-1987374020.html

Путин заявил о нехватке рабочих рук в России

Путин заявил о нехватке рабочих рук в России - РИА Новости, 04.12.2024

Путин заявил о нехватке рабочих рук в России

В России работают все производства, но существует нехватка рабочих рук, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:56

2024-12-04T16:56

2024-12-04T17:08

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

экономика

владимир путин

андрей костин (банкир)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В России работают все производства, но существует нехватка рабочих рук, заявил президент РФ Владимир Путин.Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин."У нас безработица 2,4%. Все предприятия работают, рабочих рук не хватает. Конечно, нужно обеспечить инвестиционный процесс - в целом, нам это удалось", - сказал глава государства на форуме.Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

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2024

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россия, экономика, владимир путин, андрей костин (банкир)