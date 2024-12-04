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Путин заявил о нехватке рабочих рук в России - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:56 04.12.2024 (обновлено: 17:08 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987374020.html
Путин заявил о нехватке рабочих рук в России
Путин заявил о нехватке рабочих рук в России - РИА Новости, 04.12.2024
Путин заявил о нехватке рабочих рук в России
В России работают все производства, но существует нехватка рабочих рук, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:56
2024-12-04T17:08
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
экономика
владимир путин
андрей костин (банкир)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В России работают все производства, но существует нехватка рабочих рук, заявил президент РФ Владимир Путин.Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин."У нас безработица 2,4%. Все предприятия работают, рабочих рук не хватает. Конечно, нужно обеспечить инвестиционный процесс - в целом, нам это удалось", - сказал глава государства на форуме.Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
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россия, экономика, владимир путин, андрей костин (банкир)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Экономика, Владимир Путин, Андрей Костин (банкир)
Путин заявил о нехватке рабочих рук в России

Путин: в России работают все производства, но не хватает рабочих рук

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В России работают все производства, но существует нехватка рабочих рук, заявил президент РФ Владимир Путин.
Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
«
"У нас безработица 2,4%. Все предприятия работают, рабочих рук не хватает. Конечно, нужно обеспечить инвестиционный процесс - в целом, нам это удалось", - сказал глава государства на форуме.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияЭкономикаВладимир ПутинАндрей Костин (банкир)
 
 
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