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Путин выразил надежду на подписание договора о сотрудничестве с Ираном - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:53 04.12.2024 (обновлено: 17:32 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987372647.html
Путин выразил надежду на подписание договора о сотрудничестве с Ираном
Путин выразил надежду на подписание договора о сотрудничестве с Ираном - РИА Новости, 04.12.2024
Путин выразил надежду на подписание договора о сотрудничестве с Ираном
Президент России Владимир Путин надеется на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в будущем России и Ирана в ходе предстоящего визита в РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:53
2024-12-04T17:32
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
иран
россия
москва
владимир путин
масуд пезешкиан
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в будущем России и Ирана в ходе предстоящего визита в РФ президента Ирана Масуда Пезешкиана."Мы закончили фундаментальный договор, в котором будут отрегулированы все вопросы, связанные с нашим сотрудничеством в будущем. Надеюсь, что в ходе предстоящего в Российскую Федерацию визита президента Ирана он будет подписан", - заявил глава государства на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но лидеры стран в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ.Накануне пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия и Иран не намерены тянуть с подписанием Договора о стратегическом партнерстве. По его словам, визит лидера Ирана в Россию готовится, но четкого понимания сроков нет.
https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html
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иран, россия, москва, владимир путин, масуд пезешкиан, дмитрий песков, брикс, центр международной торговли
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Иран, Россия, Москва, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Дмитрий Песков, БРИКС, Центр международной торговли
Путин выразил надежду на подписание договора о сотрудничестве с Ираном

Путин надеется на подписание договора о стратегическом сотрудничестве с Ираном

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в будущем России и Ирана в ходе предстоящего визита в РФ президента Ирана Масуда Пезешкиана.
"Мы закончили фундаментальный договор, в котором будут отрегулированы все вопросы, связанные с нашим сотрудничеством в будущем. Надеюсь, что в ходе предстоящего в Российскую Федерацию визита президента Ирана он будет подписан", - заявил глава государства на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Путин на пленарном заседании форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
Вчера, 16:43
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но лидеры стран в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ.
Накануне пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия и Иран не намерены тянуть с подписанием Договора о стратегическом партнерстве. По его словам, визит лидера Ирана в Россию готовится, но четкого понимания сроков нет.
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ИранРоссияМоскваВладимир ПутинМасуд ПезешкианДмитрий ПесковБРИКСЦентр международной торговли
 
 
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