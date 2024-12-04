https://ria.ru/20241204/putin-1987372647.html

Путин выразил надежду на подписание договора о сотрудничестве с Ираном

Путин выразил надежду на подписание договора о сотрудничестве с Ираном - РИА Новости, 04.12.2024

Путин выразил надежду на подписание договора о сотрудничестве с Ираном

Президент России Владимир Путин надеется на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в будущем России и Ирана в ходе предстоящего визита в РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:53

2024-12-04T16:53

2024-12-04T17:32

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

иран

россия

москва

владимир путин

масуд пезешкиан

дмитрий песков

брикс

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в будущем России и Ирана в ходе предстоящего визита в РФ президента Ирана Масуда Пезешкиана."Мы закончили фундаментальный договор, в котором будут отрегулированы все вопросы, связанные с нашим сотрудничеством в будущем. Надеюсь, что в ходе предстоящего в Российскую Федерацию визита президента Ирана он будет подписан", - заявил глава государства на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но лидеры стран в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ.Накануне пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия и Иран не намерены тянуть с подписанием Договора о стратегическом партнерстве. По его словам, визит лидера Ирана в Россию готовится, но четкого понимания сроков нет.

https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html

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иран

россия

москва

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