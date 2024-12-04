https://ria.ru/20241204/putin-1987372401.html
Путин рассказал про сотрудничество России с Китаем в автопроизводстве
Путин рассказал про сотрудничество России с Китаем в автопроизводстве - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал про сотрудничество России с Китаем в автопроизводстве
Сотрудничество РФ и Китая в сфере автопроизводства началось не вчера, это не связано с уходом европейских производителей, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:51
2024-12-04T16:51
2024-12-04T17:01
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
китай
экономика
владимир путин
тула
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987349391_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3263f39fc8347bc81a60ccbe78ea968.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Китая в сфере автопроизводства началось не вчера, это не связано с уходом европейских производителей, заявил президент России Владимир Путин."Мы начали отношения с нашими китайскими друзьями в сфере автомобилестроения не вчера, реальная работа была начата в 2015 году. То есть, начали обсуждать эти проекты и раньше, а в 2015 году, по-моему, были созданы первые производства в Туле, а потом в Калуге. Во-первых, это связано даже не с тем, что от нас, скажем, немецкие производители начали уходить, а связано прежде всего с тем, что китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
https://ria.ru/20241204/putin-1987372521.html
россия
китай
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987349391_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_f739a2aad5fc9701eacc2969121f9bfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, экономика, владимир путин, тула
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Китай, Экономика, Владимир Путин, Тула
Путин рассказал про сотрудничество России с Китаем в автопроизводстве
Путин заявил, что сотрудничество с КНР в автопроизводстве не связано с санкциями