https://ria.ru/20241204/putin-1987372401.html

Путин рассказал про сотрудничество России с Китаем в автопроизводстве

Путин рассказал про сотрудничество России с Китаем в автопроизводстве - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал про сотрудничество России с Китаем в автопроизводстве

Сотрудничество РФ и Китая в сфере автопроизводства началось не вчера, это не связано с уходом европейских производителей, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:51

2024-12-04T16:51

2024-12-04T17:01

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

китай

экономика

владимир путин

тула

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Китая в сфере автопроизводства началось не вчера, это не связано с уходом европейских производителей, заявил президент России Владимир Путин."Мы начали отношения с нашими китайскими друзьями в сфере автомобилестроения не вчера, реальная работа была начата в 2015 году. То есть, начали обсуждать эти проекты и раньше, а в 2015 году, по-моему, были созданы первые производства в Туле, а потом в Калуге. Во-первых, это связано даже не с тем, что от нас, скажем, немецкие производители начали уходить, а связано прежде всего с тем, что китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"

https://ria.ru/20241204/putin-1987372521.html

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китай

тула

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россия, китай, экономика, владимир путин, тула