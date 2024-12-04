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Путин рассказал про сотрудничество России с Китаем в автопроизводстве - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:51 04.12.2024 (обновлено: 17:01 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987372401.html
Путин рассказал про сотрудничество России с Китаем в автопроизводстве
Путин рассказал про сотрудничество России с Китаем в автопроизводстве - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал про сотрудничество России с Китаем в автопроизводстве
Сотрудничество РФ и Китая в сфере автопроизводства началось не вчера, это не связано с уходом европейских производителей, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:51
2024-12-04T17:01
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
китай
экономика
владимир путин
тула
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Китая в сфере автопроизводства началось не вчера, это не связано с уходом европейских производителей, заявил президент России Владимир Путин."Мы начали отношения с нашими китайскими друзьями в сфере автомобилестроения не вчера, реальная работа была начата в 2015 году. То есть, начали обсуждать эти проекты и раньше, а в 2015 году, по-моему, были созданы первые производства в Туле, а потом в Калуге. Во-первых, это связано даже не с тем, что от нас, скажем, немецкие производители начали уходить, а связано прежде всего с тем, что китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
https://ria.ru/20241204/putin-1987372521.html
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россия, китай, экономика, владимир путин, тула
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Китай, Экономика, Владимир Путин, Тула
Путин рассказал про сотрудничество России с Китаем в автопроизводстве

Путин заявил, что сотрудничество с КНР в автопроизводстве не связано с санкциями

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Китая в сфере автопроизводства началось не вчера, это не связано с уходом европейских производителей, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы начали отношения с нашими китайскими друзьями в сфере автомобилестроения не вчера, реальная работа была начата в 2015 году. То есть, начали обсуждать эти проекты и раньше, а в 2015 году, по-моему, были созданы первые производства в Туле, а потом в Калуге. Во-первых, это связано даже не с тем, что от нас, скажем, немецкие производители начали уходить, а связано прежде всего с тем, что китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Путин оценил качество китайских автомобилей
Вчера, 16:52
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияКитайЭкономикаВладимир ПутинТула
 
 
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