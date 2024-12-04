https://ria.ru/20241204/putin-1987369328.html

Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов

Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов - РИА Новости, 04.12.2024

Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов

Президент России Владимир Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов, в том числе из-за западных санкций. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:42

2024-12-04T16:42

2024-12-04T17:08

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

владимир путин

экономика

россия

москва

центр международной торговли

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов, в том числе из-за западных санкций."Что касается развития новых маршрутов логистики. Вы знаете, это неизбежный процесс в связи с ростом экономики, с ростом товарообмена, и, конечно, он стимулируется тем, что нам создают проблемы со стороны, в том числе в логистической сфере. Мы вынуждены искать новые маршруты, мы это делаем и находим эти маршруты", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Президент добавил, что в любом случае это процесс неизбежный в связи с ростом товарооборота в мире, с ограниченностью пропускной способности маршрутов и с ростом геополитических рисков.Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".

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владимир путин, экономика, россия, москва, центр международной торговли