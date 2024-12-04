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Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:42 04.12.2024 (обновлено: 17:08 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987369328.html
Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов
Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов - РИА Новости, 04.12.2024
Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов
Президент России Владимир Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов, в том числе из-за западных санкций. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:42
2024-12-04T17:08
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
экономика
россия
москва
центр международной торговли
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов, в том числе из-за западных санкций."Что касается развития новых маршрутов логистики. Вы знаете, это неизбежный процесс в связи с ростом экономики, с ростом товарообмена, и, конечно, он стимулируется тем, что нам создают проблемы со стороны, в том числе в логистической сфере. Мы вынуждены искать новые маршруты, мы это делаем и находим эти маршруты", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Президент добавил, что в любом случае это процесс неизбежный в связи с ростом товарооборота в мире, с ограниченностью пропускной способности маршрутов и с ростом геополитических рисков.Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
https://ria.ru/20241204/putin-1987370477.html
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владимир путин, экономика, россия, москва, центр международной торговли
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Экономика, Россия, Москва, Центр международной торговли
Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов

Путин заявил, что развитие новых логистических маршрутов неизбежно из-за санкций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов, в том числе из-за западных санкций.
"Что касается развития новых маршрутов логистики. Вы знаете, это неизбежный процесс в связи с ростом экономики, с ростом товарообмена, и, конечно, он стимулируется тем, что нам создают проблемы со стороны, в том числе в логистической сфере. Мы вынуждены искать новые маршруты, мы это делаем и находим эти маршруты", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Президент добавил, что в любом случае это процесс неизбежный в связи с ростом товарооборота в мире, с ограниченностью пропускной способности маршрутов и с ростом геополитических рисков.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"Владимир ПутинЭкономикаРоссияМоскваЦентр международной торговли
 
 
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