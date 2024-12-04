https://ria.ru/20241204/putin-1987369328.html
Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов
Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов - РИА Новости, 04.12.2024
Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов
Президент России Владимир Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов, в том числе из-за западных санкций. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:42
2024-12-04T16:42
2024-12-04T17:08
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
экономика
россия
москва
центр международной торговли
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987368412_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_f3dd3b2abaaf50ee03e55073aacb7c43.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов, в том числе из-за западных санкций."Что касается развития новых маршрутов логистики. Вы знаете, это неизбежный процесс в связи с ростом экономики, с ростом товарообмена, и, конечно, он стимулируется тем, что нам создают проблемы со стороны, в том числе в логистической сфере. Мы вынуждены искать новые маршруты, мы это делаем и находим эти маршруты", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Президент добавил, что в любом случае это процесс неизбежный в связи с ростом товарооборота в мире, с ограниченностью пропускной способности маршрутов и с ростом геополитических рисков.Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
https://ria.ru/20241204/putin-1987370477.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987368412_355:0:3084:2047_1920x0_80_0_0_3ac2552782e5c1cb31fb03fee3c71739.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, москва, центр международной торговли
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Экономика, Россия, Москва, Центр международной торговли
Путин назвал неизбежным развитие новых логистических маршрутов
Путин заявил, что развитие новых логистических маршрутов неизбежно из-за санкций