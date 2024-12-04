https://ria.ru/20241204/putin-1987368768.html

Вложения в валюту других стран оказались ненадежны, заявил Путин

Вложения в валюту других стран оказались ненадежны, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024

Вложения в валюту других стран оказались ненадежны, заявил Путин

Вложения резервов России в активы других стран оказались ненадёжны, надо вкладывать средства в образование, науку, технологии, недвижимость и логистику, заявил... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:41

2024-12-04T16:41

2024-12-04T17:21

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вложения резервов России в активы других стран оказались ненадёжны, надо вкладывать средства в образование, науку, технологии, недвижимость и логистику, заявил президент России Владимир Путин."Как правило, резервы вкладываются в иностранные активы, в том числе иностранные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте. Да, выяснилось, что это ненадежный способ", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"."Куда надо вкладывать? В образование, науку, новейшие технологии, в недвижимость - что кстати и делают многие наши китайские партнеры и друзья. Вкладывать в месторождения, полезные ископаемые. Вот эти материальные активы оказываются более надежными, чем финансовые инструменты других стран", - сказал российский президент, добавив, что вкладывать средства стоит и в логистику.Путин добавил, что западные страны использовали свои финансовые инструменты в политических целях. "На мой взгляд, в ущерб себе. Но это их выбор, пускай делают, что хотят. А мы должны делать то, что нужно для обеспечения своих интересовЗападные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Согласно оценке Минфина РФ, заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. Большая часть активов находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20241204/dollar-1987379901.html

https://ria.ru/20241204/torgovlya-1987379804.html

https://ria.ru/20241204/briks-1987363980.html

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владимир путин, россия, экономика, украина, сергей лавров, европа, евросоюз