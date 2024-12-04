Вложения в валюту других стран оказались ненадежны, заявил Путин
Путин: вложения резервов в валюту других стран оказались ненадежны
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вложения резервов России в активы других стран оказались ненадёжны, надо вкладывать средства в образование, науку, технологии, недвижимость и логистику, заявил президент России Владимир Путин.
"Как правило, резервы вкладываются в иностранные активы, в том числе иностранные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте. Да, выяснилось, что это ненадежный способ", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"Куда надо вкладывать? В образование, науку, новейшие технологии, в недвижимость - что кстати и делают многие наши китайские партнеры и друзья. Вкладывать в месторождения, полезные ископаемые. Вот эти материальные активы оказываются более надежными, чем финансовые инструменты других стран", - сказал российский президент, добавив, что вкладывать средства стоит и в логистику.
Путин добавил, что западные страны использовали свои финансовые инструменты в политических целях. "На мой взгляд, в ущерб себе. Но это их выбор, пускай делают, что хотят. А мы должны делать то, что нужно для обеспечения своих интересов
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Согласно оценке Минфина РФ, заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. Большая часть активов находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.