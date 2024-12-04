https://ria.ru/20241204/putin-1987367190.html

Путин на немецком ответил гостю из Германии на форуме "Россия зовет!"

Путин на немецком ответил гостю из Германии на форуме "Россия зовет!" - РИА Новости, 04.12.2024

Путин на немецком ответил гостю из Германии на форуме "Россия зовет!"

Президент России Владимир Путин по-немецки ответил на реплику гостя из Германии на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", обратив внимание на проблему... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:37

2024-12-04T16:37

2024-12-04T16:37

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

германия

россия

ганновер

владимир путин

россия зовет!

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по-немецки ответил на реплику гостя из Германии на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", обратив внимание на проблему суверенитета. Глава России высказался, что руководитель инвестиционной компании Германии задавал вопрос на английском языке вместо немецкого. "Наш гость сказал, что его предупредили, что нет переводчика с немецкого. Ну а я ответил, что вопрос даже не в переводчике, вопрос в суверенитете", - перевел Путин свой ответ на реплику гостя на немецком. "Вы знаете, я когда-то был у господина (экс-канцлера Германии Герхарда - ред.) Шрёдера на дне рождения в Ганновере. И там скромно было, но достойно. Все говорили по-английски, и даже хор девочек Ганновера исполнял песни на английском языке. Стыдно! Вот в чем все дело. Уровень суверенитета должен быть внутри. Отсюда все начинается", - добавил президент.

https://ria.ru/20241204/putin-1987360432.html

германия

россия

ганновер

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"Говорите по-немецки": Путин назвал уровень суверенитета самым важным "Говорите по-немецки": Путин назвал уровень суверенитета самым важным 2024-12-04T16:37 true PT0M19S

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германия, россия, ганновер, владимир путин, россия зовет!