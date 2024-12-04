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Путин на немецком ответил гостю из Германии на форуме "Россия зовет!" - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:37 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/putin-1987367190.html
Путин на немецком ответил гостю из Германии на форуме "Россия зовет!"
Путин на немецком ответил гостю из Германии на форуме "Россия зовет!" - РИА Новости, 04.12.2024
Путин на немецком ответил гостю из Германии на форуме "Россия зовет!"
Президент России Владимир Путин по-немецки ответил на реплику гостя из Германии на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", обратив внимание на проблему... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:37
2024-12-04T16:37
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
германия
россия
ганновер
владимир путин
россия зовет!
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по-немецки ответил на реплику гостя из Германии на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", обратив внимание на проблему суверенитета. Глава России высказался, что руководитель инвестиционной компании Германии задавал вопрос на английском языке вместо немецкого. "Наш гость сказал, что его предупредили, что нет переводчика с немецкого. Ну а я ответил, что вопрос даже не в переводчике, вопрос в суверенитете", - перевел Путин свой ответ на реплику гостя на немецком. "Вы знаете, я когда-то был у господина (экс-канцлера Германии Герхарда - ред.) Шрёдера на дне рождения в Ганновере. И там скромно было, но достойно. Все говорили по-английски, и даже хор девочек Ганновера исполнял песни на английском языке. Стыдно! Вот в чем все дело. Уровень суверенитета должен быть внутри. Отсюда все начинается", - добавил президент.
https://ria.ru/20241204/putin-1987360432.html
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"Говорите по-немецки": Путин назвал уровень суверенитета самым важным
"Говорите по-немецки": Путин назвал уровень суверенитета самым важным
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германия, россия, ганновер, владимир путин, россия зовет!
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Германия, Россия, Ганновер, Владимир Путин, Россия зовет!
Путин на немецком ответил гостю из Германии на форуме "Россия зовет!"

Путин по-немецки ответил на реплику гостя из Германии на форуме ВТБ

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по-немецки ответил на реплику гостя из Германии на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", обратив внимание на проблему суверенитета.
Глава России высказался, что руководитель инвестиционной компании Германии задавал вопрос на английском языке вместо немецкого.
"Наш гость сказал, что его предупредили, что нет переводчика с немецкого. Ну а я ответил, что вопрос даже не в переводчике, вопрос в суверенитете", - перевел Путин свой ответ на реплику гостя на немецком.
"Вы знаете, я когда-то был у господина (экс-канцлера Германии Герхарда - ред.) Шрёдера на дне рождения в Ганновере. И там скромно было, но достойно. Все говорили по-английски, и даже хор девочек Ганновера исполнял песни на английском языке. Стыдно! Вот в чем все дело. Уровень суверенитета должен быть внутри. Отсюда все начинается", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ГерманияРоссияГанноверВладимир ПутинРоссия зовет!
 
 
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