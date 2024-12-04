https://ria.ru/20241204/putin-1987366801.html

Трамп в советах не нуждается, заявил Путин

Трамп в советах не нуждается, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024

Трамп в советах не нуждается, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не нуждается в советах и рекомендациях. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:34

2024-12-04T16:34

2024-12-04T16:39

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

владимир путин

россия

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не нуждается в советах и рекомендациях."Господин Трамп - такой человек, который в советах и рекомендациях не нуждается", - сказал глава государства на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет".

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

россия

сша

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2024

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владимир путин, россия, сша, дональд трамп