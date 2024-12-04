https://ria.ru/20241204/putin-1987366801.html
Трамп в советах не нуждается, заявил Путин
Трамп в советах не нуждается, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
Трамп в советах не нуждается, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не нуждается в советах и рекомендациях. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:34
2024-12-04T16:34
2024-12-04T16:39
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
россия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не нуждается в советах и рекомендациях."Господин Трамп - такой человек, который в советах и рекомендациях не нуждается", - сказал глава государства на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет".
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
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владимир путин, россия, сша, дональд трамп
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Россия, США, Дональд Трамп
Трамп в советах не нуждается, заявил Путин
Путин: Трамп не нуждается в советах и рекомендациях