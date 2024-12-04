https://ria.ru/20241204/putin-1987366711.html

Путин рассказал, как союзники США сокращают золото-валютные резервы

Путин рассказал, как союзники США сокращают золото-валютные резервы - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал, как союзники США сокращают золото-валютные резервы

Даже страны, которые являются союзниками Соединенных Штатов Америки, сокращают золото-валютные резервы в долларах и евро, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:34

2024-12-04T16:34

2024-12-04T16:44

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

сша

экономика

москва

россия

владимир путин

центр международной торговли

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Даже страны, которые являются союзниками Соединенных Штатов Америки, сокращают золото-валютные резервы в долларах и евро, заявил президент России Владимир Путин."Даже страны, которые являются безусловными союзниками Соединённых Штатов, они сокращают свои ЗВР, золотовалютные резервы, и в долларах, и в евро, кстати говоря. За последние лет десять сокращение составило примерно 13%. Это значительная величина. Причём это происходит естественным образом. И никто не сможет повернуть эти процессы вспять, особенно с помощью санкций и силовых методов, которые для экономики являются разрушительными. И для тех, кто это принимает, прежде всего", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Глава государства отметил, что нужно понимать процессы, которые происходят в мире, "и, исходя из этого понимания, выстраивать свою политику, в том числе на международном уровне".Путин в среду участвует в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".

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сша, экономика, москва, россия, владимир путин, центр международной торговли