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Путин рассказал, как союзники США сокращают золото-валютные резервы - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:34 04.12.2024 (обновлено: 16:44 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987366711.html
Путин рассказал, как союзники США сокращают золото-валютные резервы
Путин рассказал, как союзники США сокращают золото-валютные резервы - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал, как союзники США сокращают золото-валютные резервы
Даже страны, которые являются союзниками Соединенных Штатов Америки, сокращают золото-валютные резервы в долларах и евро, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:34
2024-12-04T16:44
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
сша
экономика
москва
россия
владимир путин
центр международной торговли
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Даже страны, которые являются союзниками Соединенных Штатов Америки, сокращают золото-валютные резервы в долларах и евро, заявил президент России Владимир Путин."Даже страны, которые являются безусловными союзниками Соединённых Штатов, они сокращают свои ЗВР, золотовалютные резервы, и в долларах, и в евро, кстати говоря. За последние лет десять сокращение составило примерно 13%. Это значительная величина. Причём это происходит естественным образом. И никто не сможет повернуть эти процессы вспять, особенно с помощью санкций и силовых методов, которые для экономики являются разрушительными. И для тех, кто это принимает, прежде всего", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Глава государства отметил, что нужно понимать процессы, которые происходят в мире, "и, исходя из этого понимания, выстраивать свою политику, в том числе на международном уровне".Путин в среду участвует в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
https://ria.ru/20241204/putin-1987367647.html
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сша, экономика, москва, россия, владимир путин, центр международной торговли
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", США, Экономика, Москва, Россия, Владимир Путин, Центр международной торговли
Путин рассказал, как союзники США сокращают золото-валютные резервы

Путин заявил, что союзники США сокращают золото-валютные резервы в долларах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Даже страны, которые являются союзниками Соединенных Штатов Америки, сокращают золото-валютные резервы в долларах и евро, заявил президент России Владимир Путин.
"Даже страны, которые являются безусловными союзниками Соединённых Штатов, они сокращают свои ЗВР, золотовалютные резервы, и в долларах, и в евро, кстати говоря. За последние лет десять сокращение составило примерно 13%. Это значительная величина. Причём это происходит естественным образом. И никто не сможет повернуть эти процессы вспять, особенно с помощью санкций и силовых методов, которые для экономики являются разрушительными. И для тех, кто это принимает, прежде всего", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Глава государства отметил, что нужно понимать процессы, которые происходят в мире, "и, исходя из этого понимания, выстраивать свою политику, в том числе на международном уровне".
Путин в среду участвует в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
США и ЕС пока не украли российские золотовалютные резервы, заявил Путин
Вчера, 16:38
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"СШАЭкономикаМоскваРоссияВладимир ПутинЦентр международной торговли
 
 
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