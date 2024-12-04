Путин рассказал, как союзники США сокращают золото-валютные резервы
Путин заявил, что союзники США сокращают золото-валютные резервы в долларах
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Даже страны, которые являются союзниками Соединенных Штатов Америки, сокращают золото-валютные резервы в долларах и евро, заявил президент России Владимир Путин.
"Даже страны, которые являются безусловными союзниками Соединённых Штатов, они сокращают свои ЗВР, золотовалютные резервы, и в долларах, и в евро, кстати говоря. За последние лет десять сокращение составило примерно 13%. Это значительная величина. Причём это происходит естественным образом. И никто не сможет повернуть эти процессы вспять, особенно с помощью санкций и силовых методов, которые для экономики являются разрушительными. И для тех, кто это принимает, прежде всего", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Глава государства отметил, что нужно понимать процессы, которые происходят в мире, "и, исходя из этого понимания, выстраивать свою политику, в том числе на международном уровне".
Путин в среду участвует в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".