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Путин оценил роль администрации Байдена в подрыве доллара - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:32 04.12.2024 (обновлено: 16:43 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987366223.html
Путин оценил роль администрации Байдена в подрыве доллара
Путин оценил роль администрации Байдена в подрыве доллара - РИА Новости, 04.12.2024
Путин оценил роль администрации Байдена в подрыве доллара
Администрация президента США Джо Байдена многое сделала для подрыва влияния доллара на мировой арене, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:32
2024-12-04T16:43
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
в мире
сша
россия
джо байден
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена многое сделала для подрыва влияния доллара на мировой арене, заявил президент РФ Владимир Путин."Вновь избранный президент (США, Дональд Трамп - ред.) четыре года не был в том самом Белом доме... А за это время произошли определенные изменения в экономике, мировой и американской... Его преемники, его политические противники очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты. И, прежде всего, сделали это своими руками, используя доллар как инструмент политической, а может и вооруженной борьбы", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
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в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин, дональд трамп
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", В мире, США, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин оценил роль администрации Байдена в подрыве доллара

Путин: администрация Байдена многое сделала для подрыва влияния доллара в мире

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена многое сделала для подрыва влияния доллара на мировой арене, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вновь избранный президент (США, Дональд Трамп - ред.) четыре года не был в том самом Белом доме... А за это время произошли определенные изменения в экономике, мировой и американской... Его преемники, его политические противники очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты. И, прежде всего, сделали это своими руками, используя доллар как инструмент политической, а может и вооруженной борьбы", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"В миреСШАРоссияДжо БайденВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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