https://ria.ru/20241204/putin-1987363771.html

Путин выразил надежду на нормализацию отношений с Западом

Путин выразил надежду на нормализацию отношений с Западом - РИА Новости, 04.12.2024

Путин выразил надежду на нормализацию отношений с Западом

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на нормализацию отношений с западными странами, отметив, что интерес есть и у них, и у России. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:22

2024-12-04T16:22

2024-12-04T16:31

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на нормализацию отношений с западными странами, отметив, что интерес есть и у них, и у России."Надеюсь, произойдет когда-то нормализация наших отношений с нашими западными партнерами. И, прежде всего, потому что они сами в этом заинтересованы, но и у нас есть интерес, конечно", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"

https://ria.ru/20241204/putin-1987363642.html

россия

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владимир путин, россия