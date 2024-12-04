https://ria.ru/20241204/putin-1987363771.html
Путин выразил надежду на нормализацию отношений с Западом
Путин выразил надежду на нормализацию отношений с Западом - РИА Новости, 04.12.2024
Путин выразил надежду на нормализацию отношений с Западом
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на нормализацию отношений с западными странами, отметив, что интерес есть и у них, и у России. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:22
2024-12-04T16:22
2024-12-04T16:31
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на нормализацию отношений с западными странами, отметив, что интерес есть и у них, и у России."Надеюсь, произойдет когда-то нормализация наших отношений с нашими западными партнерами. И, прежде всего, потому что они сами в этом заинтересованы, но и у нас есть интерес, конечно", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
https://ria.ru/20241204/putin-1987363642.html
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владимир путин, россия
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Россия
Путин выразил надежду на нормализацию отношений с Западом
Путин заявил, что и у России, и у Запада есть интерес в нормализации отношений