https://ria.ru/20241204/putin-1987362972.html

Путин в ответ на вопрос представителя Германии напомнил о суверенитете

Путин в ответ на вопрос представителя Германии напомнил о суверенитете - РИА Новости, 04.12.2024

Путин в ответ на вопрос представителя Германии напомнил о суверенитете

Президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!", отвечая на вопрос представителю из Германии, предложил говорить по-немецки, подчеркнув, что уровень... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:19

2024-12-04T16:19

2024-12-04T16:33

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

германия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!", отвечая на вопрос представителю из Германии, предложил говорить по-немецки, подчеркнув, что уровень суверенитета - это самое важное."И наконец самое важное, на что хочу обратить внимание. Вот вы представляете Федеративную Республику (Германию - прим.), да? Говорите по-немецки. Ну что вы мне вопросы задаете на английском языке. Самое важное - это уровень суверенитета", - сказал президент.

https://ria.ru/20240605/putin-1950824300.html

россия

германия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, германия, владимир путин, экономика