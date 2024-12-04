Рейтинг@Mail.ru
Путин в ответ на вопрос представителя Германии напомнил о суверенитете - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:19 04.12.2024 (обновлено: 16:33 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987362972.html
Путин в ответ на вопрос представителя Германии напомнил о суверенитете
Путин в ответ на вопрос представителя Германии напомнил о суверенитете - РИА Новости, 04.12.2024
Путин в ответ на вопрос представителя Германии напомнил о суверенитете
Президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!", отвечая на вопрос представителю из Германии, предложил говорить по-немецки, подчеркнув, что уровень... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:19
2024-12-04T16:33
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
германия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987362187_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_7fff80466fb4907694cccf488f63ec5a.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!", отвечая на вопрос представителю из Германии, предложил говорить по-немецки, подчеркнув, что уровень суверенитета - это самое важное."И наконец самое важное, на что хочу обратить внимание. Вот вы представляете Федеративную Республику (Германию - прим.), да? Говорите по-немецки. Ну что вы мне вопросы задаете на английском языке. Самое важное - это уровень суверенитета", - сказал президент.
https://ria.ru/20240605/putin-1950824300.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987362187_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_67b1f6b27efc5e61777d419b66d847b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, владимир путин, экономика
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Германия, Владимир Путин, Экономика
Путин в ответ на вопрос представителя Германии напомнил о суверенитете

Путин предложил представителю ФРГ говорить по-немецки, а не по-английски

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!", отвечая на вопрос представителю из Германии, предложил говорить по-немецки, подчеркнув, что уровень суверенитета - это самое важное.
"И наконец самое важное, на что хочу обратить внимание. Вот вы представляете Федеративную Республику (Германию - прим.), да? Говорите по-немецки. Ну что вы мне вопросы задаете на английском языке. Самое важное - это уровень суверенитета", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Путин рассказал, почему не поддерживает отношения с друзьями в Германии
5 июня, 22:18
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияГерманияВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала