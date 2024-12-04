https://ria.ru/20241204/putin-1987362972.html
Путин в ответ на вопрос представителя Германии напомнил о суверенитете
Путин в ответ на вопрос представителя Германии напомнил о суверенитете - РИА Новости, 04.12.2024
Путин в ответ на вопрос представителя Германии напомнил о суверенитете
Президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!", отвечая на вопрос представителю из Германии, предложил говорить по-немецки, подчеркнув, что уровень... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:19
2024-12-04T16:19
2024-12-04T16:33
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!", отвечая на вопрос представителю из Германии, предложил говорить по-немецки, подчеркнув, что уровень суверенитета - это самое важное."И наконец самое важное, на что хочу обратить внимание. Вот вы представляете Федеративную Республику (Германию - прим.), да? Говорите по-немецки. Ну что вы мне вопросы задаете на английском языке. Самое важное - это уровень суверенитета", - сказал президент.
https://ria.ru/20240605/putin-1950824300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, германия, владимир путин, экономика
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Германия, Владимир Путин, Экономика
Путин в ответ на вопрос представителя Германии напомнил о суверенитете
Путин предложил представителю ФРГ говорить по-немецки, а не по-английски