https://ria.ru/20241204/putin-1987362683.html
Путин рассказал об ориентации России на Восток
Путин рассказал об ориентации России на Восток - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал об ориентации России на Восток
Россия развернулась на Восток не сейчас, она делает это с 2000-х годов, исходя из тенденций, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:19
2024-12-04T16:19
2024-12-04T16:31
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия развернулась на Восток не сейчас, она делает это с 2000-х годов, исходя из тенденций, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия не развернулась сейчас в сторону глобального Юга и Востока. Нет. Россия давно, начиная с 2000-х годов, имея в виду тенденции мирового развития, развития мировой экономики, этим занимается спокойно, поэтапно. Но мы уже давно это делаем", - сказал Путин во время пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
https://ria.ru/20241204/briks-1987363980.html
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россия, восток, юг, владимир путин, центр международной торговли, экономика
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Восток, Юг, Владимир Путин, Центр международной торговли, Экономика
Путин рассказал об ориентации России на Восток
Путин: Россия развернулась на Восток с 2000-х годов