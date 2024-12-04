Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об ориентации России на Восток - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:19 04.12.2024 (обновлено: 16:31 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987362683.html
Путин рассказал об ориентации России на Восток
Путин рассказал об ориентации России на Восток - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал об ориентации России на Восток
Россия развернулась на Восток не сейчас, она делает это с 2000-х годов, исходя из тенденций, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:19
2024-12-04T16:31
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
восток
юг
владимир путин
центр международной торговли
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987350292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5538079691590495a1ed59076b84a8c.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия развернулась на Восток не сейчас, она делает это с 2000-х годов, исходя из тенденций, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия не развернулась сейчас в сторону глобального Юга и Востока. Нет. Россия давно, начиная с 2000-х годов, имея в виду тенденции мирового развития, развития мировой экономики, этим занимается спокойно, поэтапно. Но мы уже давно это делаем", - сказал Путин во время пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
https://ria.ru/20241204/briks-1987363980.html
россия
восток
юг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987350292_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_36d12b1f2458b8a8871b855dee4c4841.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, восток, юг, владимир путин, центр международной торговли, экономика
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Восток, Юг, Владимир Путин, Центр международной торговли, Экономика
Путин рассказал об ориентации России на Восток

Путин: Россия развернулась на Восток с 2000-х годов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия развернулась на Восток не сейчас, она делает это с 2000-х годов, исходя из тенденций, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия не развернулась сейчас в сторону глобального Юга и Востока. Нет. Россия давно, начиная с 2000-х годов, имея в виду тенденции мирового развития, развития мировой экономики, этим занимается спокойно, поэтапно. Но мы уже давно это делаем", - сказал Путин во время пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Путин рассказал о работе БРИКС по созданию платежной системы
Вчера, 16:23
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияВостокЮгВладимир ПутинЦентр международной торговлиЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала