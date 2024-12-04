Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Китай давним партнером России - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:17 04.12.2024 (обновлено: 16:27 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987361942.html
Путин назвал Китай давним партнером России
Путин назвал Китай давним партнером России - РИА Новости, 04.12.2024
Путин назвал Китай давним партнером России
Россия развивает отношения с Китаем независимо от событий на украинском направлении, так как эта страна является давним торгово-экономическим партнером, заявил... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:17
2024-12-04T16:27
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
китай
россия
экономика
восток
андрей костин (банкир)
центр международной торговли
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987350292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5538079691590495a1ed59076b84a8c.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия развивает отношения с Китаем независимо от событий на украинском направлении, так как эта страна является давним торгово-экономическим партнером, заявил президент РФ Владимир Путин.Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин."Все, что происходит в сфере безопасности и политики, стимулирует структурные изменения в отношениях, которые складываются в мире. Когда я слышу, что Россия развернулась на Восток, в сторону Глобального Юга, то (я говорю - ред.), что Россия не развернулась сейчас в сторону Глобального Юга и Востока. Россия давно, начиная с 2000-х годов, имея в виду тенденции мирового развития, развития мировой экономики, этим занимается - спокойно, поэтапно, но мы же давно это делали. У нас, скажем, отношения с Китаем развиваются вне зависимости от тех событий, которые происходят на украинском направлении. Китай уже давно стал нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером", - сказал глава государства на форуме.Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
https://ria.ru/20241109/putin-1982793532.html
китай
россия
восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987350292_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_36d12b1f2458b8a8871b855dee4c4841.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, экономика, восток, андрей костин (банкир), центр международной торговли, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Китай, Россия, Экономика, Восток, Андрей Костин (банкир), Центр международной торговли, Владимир Путин
Путин назвал Китай давним партнером России

Путин заявил, что Россия развивает отношения с Китаем

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия развивает отношения с Китаем независимо от событий на украинском направлении, так как эта страна является давним торгово-экономическим партнером, заявил президент РФ Владимир Путин.
Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
"Все, что происходит в сфере безопасности и политики, стимулирует структурные изменения в отношениях, которые складываются в мире. Когда я слышу, что Россия развернулась на Восток, в сторону Глобального Юга, то (я говорю - ред.), что Россия не развернулась сейчас в сторону Глобального Юга и Востока. Россия давно, начиная с 2000-х годов, имея в виду тенденции мирового развития, развития мировой экономики, этим занимается - спокойно, поэтапно, но мы же давно это делали. У нас, скажем, отношения с Китаем развиваются вне зависимости от тех событий, которые происходят на украинском направлении. Китай уже давно стал нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером", - сказал глава государства на форуме.
Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Путин был категоричен в вопросе отношений России с Китаем, заявил Киселев
9 ноября, 08:31
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"КитайРоссияЭкономикаВостокАндрей Костин (банкир)Центр международной торговлиВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала