Путин назвал Китай давним партнером России
Путин заявил, что Россия развивает отношения с Китаем
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия развивает отношения с Китаем независимо от событий на украинском направлении, так как эта страна является давним торгово-экономическим партнером, заявил президент РФ Владимир Путин.
Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
"Все, что происходит в сфере безопасности и политики, стимулирует структурные изменения в отношениях, которые складываются в мире. Когда я слышу, что Россия развернулась на Восток, в сторону Глобального Юга, то (я говорю - ред.), что Россия не развернулась сейчас в сторону Глобального Юга и Востока. Россия давно, начиная с 2000-х годов, имея в виду тенденции мирового развития, развития мировой экономики, этим занимается - спокойно, поэтапно, но мы же давно это делали. У нас, скажем, отношения с Китаем развиваются вне зависимости от тех событий, которые происходят на украинском направлении. Китай уже давно стал нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером", - сказал глава государства на форуме.
Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.