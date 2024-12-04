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Путин назвал уход Volkswagen из России ошибкой - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:14 04.12.2024 (обновлено: 17:13 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987361193.html
Путин назвал уход Volkswagen из России ошибкой
Путин назвал уход Volkswagen из России ошибкой - РИА Новости, 04.12.2024
Путин назвал уход Volkswagen из России ошибкой
Президент России Владимир Путин заявил, что Volkswagen напрасно ушел из России, у компании сейчас появились проблемы, хотя, оставшись на российском рынке, она... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:14
2024-12-04T17:13
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
авто
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Volkswagen напрасно ушел из России, у компании сейчас появились проблемы, хотя, оставшись на российском рынке, она могла бы не только работать тут, но и продолжать поставлять компоненты и получать хорошую выручку."Особенность немецких вложений заключалась в том, что они не стремились к тому, чтобы получать быстрые деньги. Они вкладывались вдолгую, в промышленность. И сейчас смотрите, какие проблемы у Volkswagen. Зачем Volkswagen ушел с российского рынка? Не только бы здесь работал, не только бы продавал свою продукцию даже в условиях высокого уровня локализации этой продукции, а еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку", - сказал он, выступая на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"."Мы никогда ничего не делали нерыночного, никаких мер нерыночного регулирования... не создавали для наших немецких друзей на российском рынке, таких, которые создавались в других местах", - добавил глава государства."Сейчас можно все что угодно свалить на менеджмент Volkswagen, только бы не замечать своих собственных ошибок. В данном случае я говорю о тех регуляторах на уровне правительства, которые принимают соответствующие решения. Они ни в чем не виноваты, виноват всегда менеджмент", - подытожил Путин.В конце октября Volkswagen объявил о намерении в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками. Первые предупредительные забастовки прошли 2 и 3 декабря на девяти заводах по всей Германии, в них приняли участие почти 100 тысяч сотрудников из 120 тысяч работающих на автоконцерн в стране.
https://ria.ru/20241108/evropa-1982474915.html
https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html
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россия, авто, экономика, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Авто, Экономика, Владимир Путин
Путин назвал уход Volkswagen из России ошибкой

Путин: Volkswagen напрасно ушел из России, он упустил прибыль, это стало ошибкой

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЛоготип Volkswagen на автомобиле
Логотип Volkswagen на автомобиле - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Логотип Volkswagen на автомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Volkswagen напрасно ушел из России, у компании сейчас появились проблемы, хотя, оставшись на российском рынке, она могла бы не только работать тут, но и продолжать поставлять компоненты и получать хорошую выручку.
"Особенность немецких вложений заключалась в том, что они не стремились к тому, чтобы получать быстрые деньги. Они вкладывались вдолгую, в промышленность. И сейчас смотрите, какие проблемы у Volkswagen. Зачем Volkswagen ушел с российского рынка? Не только бы здесь работал, не только бы продавал свою продукцию даже в условиях высокого уровня локализации этой продукции, а еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку", - сказал он, выступая на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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8 ноября, 08:00
"Мы никогда ничего не делали нерыночного, никаких мер нерыночного регулирования... не создавали для наших немецких друзей на российском рынке, таких, которые создавались в других местах", - добавил глава государства.
"Сейчас можно все что угодно свалить на менеджмент Volkswagen, только бы не замечать своих собственных ошибок. В данном случае я говорю о тех регуляторах на уровне правительства, которые принимают соответствующие решения. Они ни в чем не виноваты, виноват всегда менеджмент", - подытожил Путин.
В конце октября Volkswagen объявил о намерении в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками. Первые предупредительные забастовки прошли 2 и 3 декабря на девяти заводах по всей Германии, в них приняли участие почти 100 тысяч сотрудников из 120 тысяч работающих на автоконцерн в стране.
Путин на пленарном заседании форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
Вчера, 16:43
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияАвтоЭкономикаВладимир Путин
 
 
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