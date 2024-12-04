Рейтинг@Mail.ru
Путин предостерег от политических мотивов в экономике - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:13 04.12.2024 (обновлено: 16:32 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987360907.html
Путин предостерег от политических мотивов в экономике
Путин предостерег от политических мотивов в экономике - РИА Новости, 04.12.2024
Путин предостерег от политических мотивов в экономике
Президент России Владимир Путин предостерег, что нельзя принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:13
2024-12-04T16:32
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
москва
экономика
владимир путин
центр международной торговли
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987356557_0:251:3196:2048_1920x0_80_0_0_e42e446c9db5baba07dcc1251a3ebcc3.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предостерег, что нельзя принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам.Глава государства напомнил, что ранее Volkswagen ушел с российского рынка, а сейчас сотрудники этой немецкой автомобильной марки тысячами выходят на забастовки из-за того, что закрываются предприятия, на улицу "выбрасывают" тысячи людей."Вот чтобы этого не было, не нужно принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Путин в среду участвует в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
https://ria.ru/20241204/putin-1987361193.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987356557_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7accc0dfe2bd848bb76cc70e30726231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, экономика, владимир путин, центр международной торговли
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Москва, Экономика, Владимир Путин, Центр международной торговли
Путин предостерег от политических мотивов в экономике

Путин предостерег от политических мотивов в решениях в экономической сфере

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предостерег, что нельзя принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам.
Глава государства напомнил, что ранее Volkswagen ушел с российского рынка, а сейчас сотрудники этой немецкой автомобильной марки тысячами выходят на забастовки из-за того, что закрываются предприятия, на улицу "выбрасывают" тысячи людей.
"Вот чтобы этого не было, не нужно принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Путин в среду участвует в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
Логотип Volkswagen на автомобиле - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Путин назвал уход Volkswagen из России ошибкой
Вчера, 16:14
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияМоскваЭкономикаВладимир ПутинЦентр международной торговли
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала