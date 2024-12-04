https://ria.ru/20241204/putin-1987360907.html
Путин предостерег от политических мотивов в экономике
Путин предостерег от политических мотивов в экономике - РИА Новости, 04.12.2024
Путин предостерег от политических мотивов в экономике
Президент России Владимир Путин предостерег, что нельзя принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:13
2024-12-04T16:13
2024-12-04T16:32
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предостерег, что нельзя принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам.Глава государства напомнил, что ранее Volkswagen ушел с российского рынка, а сейчас сотрудники этой немецкой автомобильной марки тысячами выходят на забастовки из-за того, что закрываются предприятия, на улицу "выбрасывают" тысячи людей."Вот чтобы этого не было, не нужно принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Путин в среду участвует в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Москва, Экономика, Владимир Путин, Центр международной торговли
Путин предостерег от политических мотивов в экономике
Путин предостерег от политических мотивов в решениях в экономической сфере