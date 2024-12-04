https://ria.ru/20241204/putin-1987360907.html

Путин предостерег от политических мотивов в экономике

Путин предостерег от политических мотивов в экономике - РИА Новости, 04.12.2024

Путин предостерег от политических мотивов в экономике

Президент России Владимир Путин предостерег, что нельзя принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:13

2024-12-04T16:13

2024-12-04T16:32

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

москва

экономика

владимир путин

центр международной торговли

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предостерег, что нельзя принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам.Глава государства напомнил, что ранее Volkswagen ушел с российского рынка, а сейчас сотрудники этой немецкой автомобильной марки тысячами выходят на забастовки из-за того, что закрываются предприятия, на улицу "выбрасывают" тысячи людей."Вот чтобы этого не было, не нужно принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Путин в среду участвует в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".

https://ria.ru/20241204/putin-1987361193.html

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россия, москва, экономика, владимир путин, центр международной торговли