https://ria.ru/20241204/putin-1987360432.html
Путин рассказал об отношениях России с Германией
Путин рассказал об отношениях России с Германией - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал об отношениях России с Германией
Отношения и взаимопонимание России с Германией на протяжении десятилетий всегда были хорошими, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:12
2024-12-04T16:12
2024-12-04T16:25
германия
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инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
россия зовет!
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Отношения и взаимопонимание России с Германией на протяжении десятилетий всегда были хорошими, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот теперь все, что с Востока, то лучше, чем с Запада: посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров, сейчас мы говорим только о бизнес-среде. Но наши двери всегда открыты, у нас с Германией всегда были на протяжении десятилетий очень хорошие отношения, мы очень хорошо друг друга понимали", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
https://ria.ru/20241204/putin-1987363187.html
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германия, россия, владимир путин, россия зовет!, восток
Германия, Россия, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Россия зовет!, Восток
Путин рассказал об отношениях России с Германией
Путин заявил, что у России с Германией были хорошие отношения