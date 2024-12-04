https://ria.ru/20241204/putin-1987360432.html

Путин рассказал об отношениях России с Германией

Путин рассказал об отношениях России с Германией - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал об отношениях России с Германией

Отношения и взаимопонимание России с Германией на протяжении десятилетий всегда были хорошими, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:12

2024-12-04T16:12

2024-12-04T16:25

германия

россия

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

владимир путин

россия зовет!

восток

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Отношения и взаимопонимание России с Германией на протяжении десятилетий всегда были хорошими, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот теперь все, что с Востока, то лучше, чем с Запада: посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров, сейчас мы говорим только о бизнес-среде. Но наши двери всегда открыты, у нас с Германией всегда были на протяжении десятилетий очень хорошие отношения, мы очень хорошо друг друга понимали", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"

https://ria.ru/20241204/putin-1987363187.html

германия

россия

восток

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германия, россия, владимир путин, россия зовет!, восток