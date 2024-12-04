https://ria.ru/20241204/putin-1987360047.html

Путин рассказал об условии возвращения западных компаний в Россию

Путин рассказал об условии возвращения западных компаний в Россию - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал об условии возвращения западных компаний в Россию

Россия не будет создавать специальных условий для западных компаний, которые захотят вернуться на ее рынок, но и препятствовать не будет, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:09

2024-12-04T16:09

2024-12-04T16:24

россия

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

москва

владимир путин

центр международной торговли

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия не будет создавать специальных условий для западных компаний, которые захотят вернуться на ее рынок, но и препятствовать не будет, заявил президент РФ Владимир Путин."Создадим ли мы условия для тех, кто хочет вернуться? Мы специальных условий создавать не будем. Мы никого не выталкивали, никому не запрещали, наши двери открыты", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии форума "Россия зовет!"Президент отметил, что и препятствовать возвращению западных компаний на российский рынок Россия не будет.Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".

https://ria.ru/20241204/putin-1987361193.html

россия

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россия, экономика, москва, владимир путин, центр международной торговли