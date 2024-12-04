https://ria.ru/20241204/putin-1987358444.html

Путин рассказал о сложном периоде для европейской экономики

Путин рассказал о сложном периоде для европейской экономики - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал о сложном периоде для европейской экономики

Европейская экономика переживает сложные времена, разрыв связей с Россией тоже играет серьёзную роль, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:04

2024-12-04T16:04

2024-12-04T16:17

россия

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

владимир путин

европа

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Европейская экономика переживает сложные времена, разрыв связей с Россией тоже играет серьёзную роль, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!""Я не хочу сказать, что исключительно в результате разрыва связей с Россией немецкая экономика и вообще европейская экономика переживают сложные времена. Но разрыв связей с Россией безусловно играет серьезную роль", — отметил президент.Это происходит не только потому, что страны Европы утратили возможность получать стабильно российские энергоносители по приемлемой цене, но и по других обстоятельствам, подчеркнул президент. Среди них невозможность продавать продукцию на российском рынке, поставлять комплектующие на предприятия, созданные иностранными инвесторами, невозможность использовать логистических маршрутов.

https://ria.ru/20241204/importozameschenie-1987360135.html

россия

европа

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россия, владимир путин, европа, экономика