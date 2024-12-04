Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о сложном периоде для европейской экономики - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:04 04.12.2024 (обновлено: 16:17 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987358444.html
Путин рассказал о сложном периоде для европейской экономики
Путин рассказал о сложном периоде для европейской экономики - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал о сложном периоде для европейской экономики
Европейская экономика переживает сложные времена, разрыв связей с Россией тоже играет серьёзную роль, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:04
2024-12-04T16:17
россия
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
европа
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Европейская экономика переживает сложные времена, разрыв связей с Россией тоже играет серьёзную роль, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!""Я не хочу сказать, что исключительно в результате разрыва связей с Россией немецкая экономика и вообще европейская экономика переживают сложные времена. Но разрыв связей с Россией безусловно играет серьезную роль", — отметил президент.Это происходит не только потому, что страны Европы утратили возможность получать стабильно российские энергоносители по приемлемой цене, но и по других обстоятельствам, подчеркнул президент. Среди них невозможность продавать продукцию на российском рынке, поставлять комплектующие на предприятия, созданные иностранными инвесторами, невозможность использовать логистических маршрутов.
https://ria.ru/20241204/importozameschenie-1987360135.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, европа, экономика
Россия, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Европа, Экономика
Путин рассказал о сложном периоде для европейской экономики

Путин: разрыв связей с Россией создал сложности для европейской экономики

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Европейская экономика переживает сложные времена, разрыв связей с Россией тоже играет серьёзную роль, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!"
"Я не хочу сказать, что исключительно в результате разрыва связей с Россией немецкая экономика и вообще европейская экономика переживают сложные времена. Но разрыв связей с Россией безусловно играет серьезную роль", — отметил президент.
Это происходит не только потому, что страны Европы утратили возможность получать стабильно российские энергоносители по приемлемой цене, но и по других обстоятельствам, подчеркнул президент. Среди них невозможность продавать продукцию на российском рынке, поставлять комплектующие на предприятия, созданные иностранными инвесторами, невозможность использовать логистических маршрутов.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Путин заявил о высоких темпах импортозамещения в России
Вчера, 16:10
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияВладимир ПутинЕвропаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала