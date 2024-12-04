https://ria.ru/20241204/putin-1987357957.html

Путин заявил о стремлении России укрепить экономический суверенитет

Путин заявил о стремлении России укрепить экономический суверенитет - РИА Новости, 04.12.2024

Путин заявил о стремлении России укрепить экономический суверенитет

Россия стремится укрепить экономический суверенитет и технологическое лидерство, а также развивать национально ориентированную банковскую систему и сильный... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:02

2024-12-04T16:02

2024-12-04T16:11

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

владимир путин

россия зовет!

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия стремится укрепить экономический суверенитет и технологическое лидерство, а также развивать национально ориентированную банковскую систему и сильный фондовый рынок, заявил российский президент Владимир Путин."Россия объединяет усилия государства, общества и бизнеса в укреплении экономического суверенитета, в достижении технологического лидерства нашей страны, в развитии устойчивой национально ориентированной банковской системы и сильного финансового, фондового рынка", - сказал он, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".Путин добавил, что страна приглашает к этой работе партнеров из всех стран, которые заинтересованы в таком сотрудничестве.

https://ria.ru/20241204/ekonomika-1987359169.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, россия зовет!, экономика