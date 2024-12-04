https://ria.ru/20241204/putin-1987354419.html
Путин оценил уровень цифровизации финансового сектора в России
Путин оценил уровень цифровизации финансового сектора в России - РИА Новости, 04.12.2024
Путин оценил уровень цифровизации финансового сектора в России
Уровень цифровизации финансового сектора в РФ превышает общемировой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:52
2024-12-04T15:52
2024-12-04T16:11
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986290838_0:57:3170:1840_1920x0_80_0_0_5cf6630be39cbb5849c0375fb11ee0f9.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Уровень цифровизации финансового сектора в РФ превышает общемировой, заявил президент России Владимир Путин."Уровень цифровизации финансовых услуг в России превышает общемировой, что подтверждает высокую технологичность этой сферы отечественной экономики, её устремлённость в будущее, умение ставить большие цели и работать на опережение", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
https://ria.ru/20241204/infrastruktura-1987356055.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986290838_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_de597e35626da40c8c8db903f5823774.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин оценил уровень цифровизации финансового сектора в России
Путин: уровень цифровизации финансового сектора в России превысил мировой