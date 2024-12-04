https://ria.ru/20241204/putin-1987354419.html

Путин оценил уровень цифровизации финансового сектора в России

Путин оценил уровень цифровизации финансового сектора в России - РИА Новости, 04.12.2024

Путин оценил уровень цифровизации финансового сектора в России

Уровень цифровизации финансового сектора в РФ превышает общемировой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:52

2024-12-04T15:52

2024-12-04T16:11

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Уровень цифровизации финансового сектора в РФ превышает общемировой, заявил президент России Владимир Путин."Уровень цифровизации финансовых услуг в России превышает общемировой, что подтверждает высокую технологичность этой сферы отечественной экономики, её устремлённость в будущее, умение ставить большие цели и работать на опережение", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20241204/infrastruktura-1987356055.html

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россия, владимир путин, экономика