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Путин оценил уровень цифровизации финансового сектора в России - РИА Новости, 04.12.2024
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15:52 04.12.2024 (обновлено: 16:11 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987354419.html
Путин оценил уровень цифровизации финансового сектора в России
Путин оценил уровень цифровизации финансового сектора в России - РИА Новости, 04.12.2024
Путин оценил уровень цифровизации финансового сектора в России
Уровень цифровизации финансового сектора в РФ превышает общемировой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:52
2024-12-04T16:11
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Уровень цифровизации финансового сектора в РФ превышает общемировой, заявил президент России Владимир Путин."Уровень цифровизации финансовых услуг в России превышает общемировой, что подтверждает высокую технологичность этой сферы отечественной экономики, её устремлённость в будущее, умение ставить большие цели и работать на опережение", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
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россия, владимир путин, экономика
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин оценил уровень цифровизации финансового сектора в России

Путин: уровень цифровизации финансового сектора в России превысил мировой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Уровень цифровизации финансового сектора в РФ превышает общемировой, заявил президент России Владимир Путин.
"Уровень цифровизации финансовых услуг в России превышает общемировой, что подтверждает высокую технологичность этой сферы отечественной экономики, её устремлённость в будущее, умение ставить большие цели и работать на опережение", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Путин о национальной цифровой инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Путин рассказал о работе цифровой инфраструктуры финансового сектора
Вчера, 15:56
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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