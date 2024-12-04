https://ria.ru/20241204/putin-1987354294.html

Путин призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний с госучастием

Путин призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний с госучастием - РИА Новости, 04.12.2024

Путин призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний с госучастием

Надо обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием, в последнее время она увеличилась, сообщил президент России Владимир Путин РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:52

2024-12-04T15:52

2024-12-04T15:52

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Надо обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием, в последнее время она увеличилась, сообщил президент России Владимир Путин "Важно обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием. Мы в последнее время с коллегами об этом постоянно говорим. Она в последнее время заметно увеличилась", - сказал Путин во время инвестиционного форума "Россия зовет!"

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

россия

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россия, владимир путин