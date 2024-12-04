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Путин пообещал гибкий подход при постановке нерезидентов на налоговый учет - РИА Новости, 04.12.2024
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15:52 04.12.2024 (обновлено: 16:04 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987354134.html
Путин пообещал гибкий подход при постановке нерезидентов на налоговый учет
Путин пообещал гибкий подход при постановке нерезидентов на налоговый учет - РИА Новости, 04.12.2024
Путин пообещал гибкий подход при постановке нерезидентов на налоговый учет
Россия будет применять гибкий подход при постановке нерезидентов на налоговый учет, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!" РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:52
2024-12-04T16:04
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
экономика
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия будет применять гибкий подход при постановке нерезидентов на налоговый учет, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!""Будем применять гибкий подход при постановке нерезидентов на налоговый учет по аналогии с тем, как уже работают наши банки, открывая счета для таких компаний", — сказал президент.Путин также попросил правительство РФ ускорить подготовку соответствующих документов по данному направлению, а Госдуму обеспечить их принятие в ближайшее время. Кроме того, глава государства отметил, что Россия продолжает создавать инфраструктуру, которая должна сделать использование рубля в международных расчетах более удобным для бизнеса, сократить издержки.
https://ria.ru/20241204/putin-1987352138.html
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россия, экономика, госдума рф, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Экономика, Госдума РФ, Владимир Путин
Путин пообещал гибкий подход при постановке нерезидентов на налоговый учет

Путин пообещал гибкий подход для нерезидентов при постановке на налоговый учет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия будет применять гибкий подход при постановке нерезидентов на налоговый учет, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!"
"Будем применять гибкий подход при постановке нерезидентов на налоговый учет по аналогии с тем, как уже работают наши банки, открывая счета для таких компаний", — сказал президент.
Путин также попросил правительство РФ ускорить подготовку соответствующих документов по данному направлению, а Госдуму обеспечить их принятие в ближайшее время. Кроме того, глава государства отметил, что Россия продолжает создавать инфраструктуру, которая должна сделать использование рубля в международных расчетах более удобным для бизнеса, сократить издержки.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияЭкономикаГосдума РФВладимир Путин
 
 
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