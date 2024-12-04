https://ria.ru/20241204/putin-1987352138.html

Путин рассказал о развитии кредитования в России

Путин рассказал о развитии кредитования в России - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал о развитии кредитования в России

Рост корпоративного и снижение потребительского кредитования отвечает интересам властей РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:45

2024-12-04T15:45

2024-12-04T15:58

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

владимир путин

россия

москва

экономика

центр международной торговли

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Рост корпоративного и снижение потребительского кредитования отвечает интересам властей РФ, заявил президент России Владимир Путин."Начиная с августа портфель розничных кредитов практически перестал расти. В свою очередь в сегменте корпоративных кредитов рост продолжается. Думаю, здесь в этой аудитории не нужно объяснять, что в целом это на сегодняшнем этапе тот результат, к которому мы и стремимся, в том числе и на путях сдерживания инфляции", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии форума "Россия зовет!".Путин в среду участвует в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".

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владимир путин, россия, москва, экономика, центр международной торговли