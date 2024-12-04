https://ria.ru/20241204/putin-1987349519.html

Путин поручил снять избыточные барьеры для российского бизнеса

Путин поручил снять избыточные барьеры для российского бизнеса - РИА Новости, 04.12.2024

Путин поручил снять избыточные барьеры для российского бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ снимать избыточные административные барьеры для работы российского бизнеса. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:39

2024-12-04T15:39

2024-12-04T15:51

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

владимир путин

россия

экономика

москва

андрей костин (банкир)

центр международной торговли

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ снимать избыточные административные барьеры для работы российского бизнеса.Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин."В этой связи прошу правительство чётче расставить приоритеты в мерах поддержки, которые оказываются отраслям из федерального бюджета. А также продолжить донастройку нормативной базы, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса", - сказал глава государства на форуме.

https://ria.ru/20241204/minfin-1987271831.html

россия

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владимир путин, россия, экономика, москва, андрей костин (банкир), центр международной торговли