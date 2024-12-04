https://ria.ru/20241204/putin-1987349519.html
Путин поручил снять избыточные барьеры для российского бизнеса
Путин поручил снять избыточные барьеры для российского бизнеса - РИА Новости, 04.12.2024
Путин поручил снять избыточные барьеры для российского бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ снимать избыточные административные барьеры для работы российского бизнеса. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:39
2024-12-04T15:39
2024-12-04T15:51
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
россия
экономика
москва
андрей костин (банкир)
центр международной торговли
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ снимать избыточные административные барьеры для работы российского бизнеса.Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин."В этой связи прошу правительство чётче расставить приоритеты в мерах поддержки, которые оказываются отраслям из федерального бюджета. А также продолжить донастройку нормативной базы, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса", - сказал глава государства на форуме.
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владимир путин, россия, экономика, москва, андрей костин (банкир), центр международной торговли
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Россия, Экономика, Москва, Андрей Костин (банкир), Центр международной торговли
Путин поручил снять избыточные барьеры для российского бизнеса
Путин поручил правительству снять избыточные барьеры для российского бизнеса