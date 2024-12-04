https://ria.ru/20241204/putin-1987348889.html

Путин рассказал, как увеличилось количество занятых в IT в России

Путин рассказал, как увеличилось количество занятых в IT в России - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал, как увеличилось количество занятых в IT в России

Количество занятых в IT-сфере в России, по данным на сентябрь, выросло на 8,1% по сравнению с предыдущим годом, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:38

2024-12-04T15:38

2024-12-04T15:45

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

общество

россия

москва

владимир путин

андрей костин (банкир)

центр международной торговли

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Количество занятых в IT-сфере в России, по данным на сентябрь, выросло на 8,1% по сравнению с предыдущим годом, заявил президент РФ Владимир ПутинПятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин."Увеличивается и приток специалистов. Так, в сентябре количество занятых в IT-сфере выросло на 8,1% по сравнению с предыдущим годом", - сказал глава государства на форуме.Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.

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россия

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общество, россия, москва, владимир путин, андрей костин (банкир), центр международной торговли